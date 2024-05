Šofér dodávky vytlačil auto za krajnici, řidičce zřejmě oplácel předjíždění

Dopravní nehoda se stala nedávno na rušné silnici I/32 na příjezdu do Kopidlna, obě auta mířila od Jičína směrem na centrum. Od začátku města po železniční přejezd se táhne asi dvousetmetrová rovinka, kde se ještě smí předjíždět. Na přejezdu to však zákon nedovoluje.

Jak je patrné na kamerovém záznamu, šestačtyřicetiletý řidič ve voze Renault se pustil do přejíždění osobního vozu Škoda přímo na železničním přejezdu. Podle dopravních policistů pak narazil pravým bokem do levé přední části škodovky i do jejího levého boku.

„Řidič tímto vytlačovacím manévrem měl donutit dvacetiletou řidičku k náhlému zastavení vozidla. Byl pravděpodobně dotčen, že ho žena v předchozím blíže nezjištěném úseku předjela. Po zastavení řidič vystoupil a řidičce vozidla Škoda měl vyhrožovat a slovně ji napadat,“ uvedla mluvčí jičínské policie Martina Jandová.

Pak muž nastoupil zpět do vozidla a odjel, i když jako účastník dopravní nehody tam měl zůstat. Policejní hlídka ho vypátrala a ztotožnila až později. Tím se vyhnul testu na alkohol. Zda byl pod vlivem, tak není prokázané ani vyloučené. Dechová zkouška u řidičky alkohol vyloučila.

Při nehodě se nikdo nezranil. Celková škoda na obou vozech činí 90 tisíc korun. Policisté již předali věc správnímu orgánu k projednání.

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích řidič nesmí předjíždět na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním. Proto by se jednání řidiče mohlo posuzovat jako nedovolené předjíždění. Takový přestupek se projednává pouze ve správním řízení, hrozí za něj 7 bodů do karty řidiče a zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok. Pokuta ve správním řízení činí 5 až 10 tisíc korun. Sedmibodový postih je i za ujetí od nehody, s pokutou od 2,5 do 5 tisíc a zákazem řízení od jednoho do 6 měsíců.