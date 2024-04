KOMENTÁŘ: Z Davida Černého se stal parazit. O umění už dávno nejde

Tvorba sochaře DAVIDA ČERNÉHO (55) vzbuzuje respekt i pobouření pětatřicet let. V každém případě vyvolává to nejpodstatnější – emoce. Už v devadesátých letech se stal zcela nepřehlédnutelným a dnes mnohá jeho díla vyhledávají turisté z celého světa. Naproti galerii MeetFactory, kterou kdysi na pražském Smíchově vydupal země, nyní otevřel v budově někdejšího lihovaru Musoleum, kde najdete jeho práce za uplynulých více než třicet let. Přesněji hlavně ateliérová díla, která se do šestipodlažního jedinečného prostoru vešla. Na ta větší můžete narážet po celé Praze i v některých světových metropolích. | foto: Jan Zátorský, MAFRA