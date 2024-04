Život na turné. Na podzim přijedou do pražského O2 universa Take That

Take That jsou proslulí velkolepou produkcí a efektními živými vystoupeními. Turné Progress z roku 2011 překonalo kasovní rekordy, když se během necelých 24 hodin prodalo více než jeden milion vstupenek. Skupina se díky tomu ocitla na třetím místě v celosvětovém žebříčku Top 25 Tours, který každoročně sestavuje Billboard.

V roce 2019 Take That podnikli u příležitosti oslav 30. výročí turné Odyssey, které čítalo 38 vyprodaných termínů, během nichž kapela vystoupila ve 29 arénách a devíti stadionech.

Take That odstartovali kariéru v roce 1989 jako pětičlenná kapela, přičemž se z nich stala prakticky okamžitě celosvětová popová senzace. Alba Take That & Party (1992), Everything Changes (1993) a Nobody Else (1995) okupovala hned po vydání přední příčky hitparád.

V roce 1996 se kapela po odchodu Robbieho Williamse rozpadla – v rámci Take That outsider Robbie odstartoval oslepující sólovou kariéru, o níž se zbylým členům kapely, kteří rovněž rozjeli vlastní projekty, mohlo jen zdát.

V roce 2005 se Take That vrátili jako kvartet a vydali se na The Ultimate Tour. O pět let později se k nim na čas přidal i ztracený syn Robbie Williams, jako kvintet vydali album Progress a v roce 2011 uspořádali zmíněné rekordy lámající koncertní turné.

Zatím poslední album This Life, k němuž se váže i aktuální turné, vydala kapela v loňském roce.

Vstupenky na pražský koncert jsou v ceně od 1890 Kč a v prodeji budou od 3. května od 10:00.