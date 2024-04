I did it my way. Troška, Nový i Vyskočil se rozloučili s Josefem Lauferem

Ze známých tváří dorazili například režisér Zdeněk Troška, herci Ivan Vyskočil a Pavel Nový, zpěvačka Leona Machálková či skladatel Ondřej Soukup. Dále bylo možné zahlédnout zpěváka Tomáše Trapla, herečku Yvettu Blanarovičovou či třeba moderátora Petra Salavu.

Okolí rakve se zesnulým Lauferem vedle mnoha věnců od rodiny, přátel či Divadla Broadway zdobila i černobílá fotografie. Další snímky pak promítaly dvě obrazovky po stranách motolské síně. Samotný obřad doprovodily písně výhradně ve zpěvákově podání. Za zpěvu té závěrečné, původně Sinatrovy písně My Way pak zajíždějící rakev vyprovodil plný smuteční sál dlouhým potleskem. „I did it my way (tedy česky: Udělal jsem to po svém),“ znělo tak v angličtině motolskou síní.

V Divadle Broadway, kde Josef Laufer působil, se na podzim uskuteční vzpomínková akce, jak sdělil producent Oldřich Lichtenberg. „Po dohodě s Ester (Lauferovou) bychom rádi udělali opožděnou akci k Lauferovým nedožitým 85. narozeninám a vzpomínku na něj. Zazněly by tam písničky, které zpíval i skladby z představení, kde hrál. Zatím nemáme žádný termín, bude to v říjnu nebo v listopadu,“ řekl Lichtenberg. Lauferovy nedožité 85. narozeniny připadají na 11. srpna.

Josef Laufer byl považován za muže mnoha profesí. Vedle hraní a zpívání se živil i jako režisér, spisovatel, moderátor nebo tlumočník. Narodil se ve Francii, jeho otec byl českého původu a matka rodilá Španělka. Své dětství prožil v Anglii, kde otec do roku 1947 pracoval jako vojenský lékař.

Laufer si zahrál či zazpíval i v několika filmech. Jako profesionální zpěvák pop music koncertoval se skupinou Golem, řadu rolí odehrál také v muzikálech. V kariéře využíval své jazykové znalosti, hovořil plynně anglicky, španělsky a německy. Kromě hitu Sbohem, lásko, já jedu dál se proslavil i jako interpret písniček jako Maria, In The Ghetto či La Bamba. K mnoha z nich sám napsal text.

Na stříbrném plátně debutoval v muzikálu Starci na chmelu v roce 1964. Objevil se poté v desítkách filmů, televizních inscenací nebo seriálech (Tržiště senzací, Cirkus Humberto). Z posledních let byl Laufer divákům asi nejvíce znám z komediální série Kameňák.

Jeho jméno je spjato s kontroverzní písní Dopis Svobodné Evropě věnované rozvědčíkovi Pavlu Minaříkovi, který údajně připravoval pumový útok proti rozhlasové stanici Svobodná Evropa v Mnichově. Laufer však řekl, že ji nazpíval jako parodii. Historik Petr Blažek připomněl, že Josef Laufer byl registrován jako tajný spolupracovník Státní bezpečnosti pod krycím jménem Vostrý. Zpěvák to v roce 2019 pro deník Blesk označil za nesmysl.