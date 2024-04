Problém se stárnutím? Maskovat věk mi připadá potupné, říká Aňa Geislerová

Na filmovém plátně se objevila poprvé ve svých dvanácti a od té doby z něj nezmizela. Byla holkou, co podpálila dětský domov, Boženou Němcovou, Olgou Havlovou i Ludmilou Brožovou Polednovou, ztvárnila ženy, které zvládly cokoliv, i psychické trosky. Z dosavadních třinácti nominací na Českého lva jich Aňa Geislerova proměnila pět. To všechno přesto, že nemá herecké vzdělání a nikdy nebyla v divadelním angažmá. Jaký je její nejnovější film Smršť? Co na své profesi miluje, proč je pro ni důležité psaní a jak přijímá stárnutí? | foto: Michal Sváček, MAFRA