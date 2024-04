Obstál v každé roli, ale mezi hvězdy se Liam Neeson dostal až po pětapadesátce

Filmový průmysl nepřeje hercům po padesátce. Kdo chce uspět, musí být mladý, dravý a dostatečně tvrdý, aby ustál tlak. Samozřejmě to neznamená, že pár let navíc vede ke konci kariéry, ale přeci jenom platí, že pokud si někdo nedovede vydobýt slávu v mládí, po padesátce se to povede málokdy. Jsou ovšem i výjimky. Třeba Liam Neeson.

Ukázalo se, že fanoušci Rambů a Terminátorů jsou často v podobném věku jako Neeson a raději se v kinech ztotožní s padesátníkem, než aby ztráceli čas s mladými nástupci starých hollywoodských drsňáků.