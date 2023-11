Knihy jsou moje řeč se světem. Vyjadřují, co cítím, říká Aňa Geislerová

Svou první knihu P.S. jste vydala před osmi lety. Teď vyšla kniha povídek Co tě nezabije. Co vás přimělo sednout znovu za počítač a psát?

První kniha byla sbírka fejetonů, který jsem psala do časopisu Elle. Stačilo tedy přidat předmluvu, vybrat fejetony a bylo hotovo. Nikdy bych si o sobě netroufla tvrdit, že jsem spisovatelka. Jsem autorka. Vždycky jsem si říkala, že jednu knihu zvládne každý, ale dvě už něco znamenají. I proto jsem si druhou knihu přála napsat, abych si to dokázala. Ale najít v mým životě disciplínu na psaní je složitý úkol.

Ozval se mi ale z nakladatelství pan Dočekal a vyzval mě k napsání povídky do souborných vydání, kam píšou autoři jako Alena Mornštajnová nebo Bianka Bellová. Moje ego se zatetelilo a řekla jsem si, že to zkusím. Téma bylo předem daný. Pan Dočekal mi po odevzdání řekl, že jsem sice povídku v pravém slova smyslu nenapsala, ale vydali to. Mě kritika motivuje, takže když se ozval podruhý, byla to výzva o to větší. Pak už jsem si řekla, že to jednou bude kniha.