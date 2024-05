V Naked Attraction vznikají i dlouhodobé vztahy, říká konzultantka nahé seznamky

Máte na starosti konzultace ohledně udělování licencí v různých zemích. Kde pořad vyvolal největší kontroverze?

Myslím, že ať už se show objeví kdekoli, vždy přitáhne velkou pozornost. Je to docela předpoklad. A tak tomu bylo určitě i ve Velké Británii. Ale jakmile show odstartuje, v každé zemi je to obrovský hit a myslím, že lidé jsou také vždy překvapeni, jakmile to vidí. Protože je to o randění naruby. Jde o to, jestli vám fyzická přitažlivost pomůže najít dokonalého partnera. Ale pořad také oslavuje lidi a vztahy. Máme v něm opravdu všechny typy těl, takže je to oslava rozmanitosti, nahoty a také všech různých typů vztahů.

Jak je to v katolických zemích, jako je Polsko nebo Itálie?

I tam má pořad obrovský úspěch. Takže je zřejmé, že je o to zájem. Myslím, že to byl docela krok vpřed s tímto formátem. V obou zemích se show ukázala jako velmi úspěšná, proběhlo tam už více sérií.

Na Óčku se vysílala švédská, finská, dánská i norská verze. Jak si vysvětlujete popularitu pořadu v severských státech?

Z pohledu Velké Británie bychom si asi řekli, že Skandinávie má možná pověst liberálnější a otevřenější krajiny, a tak to mělo obrovský úspěch. Funguje to ve všech různých typech kultur.

V Česku se kromě Óčka zdráhaly televize tento formát uvést. Jak to probíhalo na začátku v Británii? Jaké byly první reakce diváků?

Tak to se vracíme do roku 2016. Myslím, že to bylo docela velké překvapení jak v médiích, tak u diváků. Víte, spoustu diváků to opravdu vzalo za srdce. Myslím, že byli nakonec překvapeni, že nešlo jen o fyzickou stránku věci a nahá těla v televizi, ale že se dozvíte víc o těchto lidech. A pak je pořad také skvělá příležitost, jak skutečně bořit hranice.

V jakém smyslu?

Už jsem mluvila o všech různých druzích vztahů a také otevření toho, jaké může být randění pro různé typy lidí a pro něčím výrazné účastníky. Měli jsme tu třeba účastníka s Crohnovou chorobou, takže měl i stomický sáček. Řekl, že chce zbořit všechny předsudky ohledně toho a být v pořadu. Máme vždy opravdu širokou škálu typů těl. Takže je to opravdu přístupné, ne každý je dokonalý.

Dnes je Naked Attraction zavedená show, vysílaná i na americké streamovací platformě HBO MAX. Chystá se tedy i americká verze?

Britská show měla samozřejmě velký úspěch i ve Státech. Ale zatím tam neznáme žádnou místní verzi.

A co v Asii? Tam jsou kontroverzní až bizarní reality show velmi populární, zejména v Japonsku.

Zatím ne. Ale jak jste viděli, formát se rozšířil i na místa, která byste možná původně nečekali. Takže kdo ví?

Přijela jste pomoci s castingem do České republiky. Jaká je hlavní motivace k tomu, aby se lidé vlastně přihlásili? Opravdu hledají lásku, nebo jen pro zábavu?

Je důležité, aby každý, kdo do pořadu vstoupí, skutečně hledal lásku. Takže často máme lidi, kteří třeba vyzkoušeli internetové seznamky nebo prostě neměli v milostném životě moc štěstí. A tak chtějí vyzkoušet jiný způsob seznamování. A samozřejmě dbáme na to, aby všichni měli z pořadu také skvělé zážitky. Každý, kdo se zúčastní, říká, že je to i zábava.

Víte, kolik procent z nich spolu nakonec opravdu zůstane? Existuje nějaká databáze, která to sleduje?

Pokud jde o úspěch tohoto pořadu v oblasti randění, tak ano. Možná překvapivě Naked Attraction podpořila poměrně hodně vztahů. Myslím, že je stejně úspěšná jako tradiční seznamovací pořady. Takže je řada párů, které navázaly dlouhodobý vztah. Někteří spolu žijí. Dokonce i náš úplně první pár z první epizody navázal dlouhodobý vztah.

V Česku jsme zatím u výběru účastníků a moderátora nebo moderátorky. Zahraniční verze moderují hlavně ženy. Je k tomu nějaký důvod?

Není to nutné. Ve Velké Británii jsme začali s moderátorkou a myslím, že všichni účastníci se s ženou mohou cítit velmi dobře a komfortně. Ale v Německu je například moderátorem muž.

Zlákala někdy účasti v nahé seznamce i někoho z tvůrčího teamu?

Vím pouze o dánské moderátorce lokální verze Naked, že přišla nahá na udílení tamních televizních cen.

Máte nějaký vzkaz pro ty, kteří se stále váhají přihlásit do českého výběrového řízení Naked Attraction?

Pokud jste zvědaví a máte zájem, ozvěte se a zjistěte více. A jak jsem již zmínila, máme velmi důkladný castingový proces, takže si můžete být jisti, že když přijdete do studia, budete se cítit velmi dobře a sebevědomě.