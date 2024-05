Bohužel nám to nevyšlo, oznámili manželé Pagáčovi rozchod po šesti letech

Je ok, občas nebejt ok… pustit slzu… nemít svůj den… všichni to tak máme, nikdo nemůže bejt sluníčkovej 24/7… navíc sociální sítě jsou hrozná masáž na psychiku, nenechte se tím ovlivňovat žijte svoje životy podle sebe, tak jak chcete a jak si přejete ono se často zdá, že sousedovic tráva je zelenější, ale nenechte se zmást, on může mít soused zas jiný trable… a nic většinou není tak, jak se na první pohled zdá… mějte krásný zbytek neděle #nenivsechnozlatocosetrpyti

P.S. Nic vážnýho se neděje jen byl nějakej na hovno den a přišlo mi fajn sobě i ostatním připomenout, že je normální občas bejt i smutnej

P.S.S. Jak říkala vždycky moje babička- “život je jeden z nejtěžších”