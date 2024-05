Naši psi jsou naše holčičky, říká Krainová. Manžel si čivavy vytetoval na krk

A do rodiny patří i čivavy Angela a Aisha, které mají dokonce na Instagramu svůj účet. „Naši psi jsou naše holčičky. Kdybych mohla, tak jich mám dvacet a budu jako stárnoucí Bardotka, která se obklopuje zvířaty. Všude by po mně lezly čivavy,“ prohlásila.

Své miláčky bere do Dominikánské republiky samozřejmě s sebou. Osmihodinový let prý snášejí dobře. „Dohromady mají tři a půl kila, tak je mám v tašce pod nohama. Ale problém, který neustále řešíme, je ten, že dopravní společnost akceptuje jenom dva psy na jeden let. Kdyby byl na palubě ještě někdo jiný se psem, musíme počkat na další spoj. To jediné nás asi brzdí, abychom si jich nepořídili víc. V tu chvíli bychom se totiž museli jako rodina rozdělit a cestovat zvlášť, a to my nechceme,“ vysvětluje modelka.

I synové Max a Bruno si už zvykli, že čivavy mají v rodině výsadní postavení. „Když přijdeme domů, prvně se mazlíme s čivavami a pak až přejdeme na děti,“ přiznává Simona. Ale tím, že ty čivavy chtěli kluci, tak si za to můžou sami. Tohle jsou prostě důsledky,“ směje se modelka.

Karel Vágner si dokonce hlavy Angely a Aishy nechal vytetovat na krk, takže pro lásku k nim trpěl. I Simona Krainová začala na stará kolena krášlit svoje tělo malůvkami. Na jednom předloktí má palmu, na druhém pandu. „To je palma, ke které se chodím v Dominikáně modlit. Někdo objímá listnáče, já palmu. Tak jsem si ji nechala vytetovat. Jenomže, když to viděla moje kamarádka, povídá: Jé ty máš na ruce vytetované Playero, náš supermarket. On je tam totiž obchod, která má ve znaku právě takovouhle palmu. Tak tím mě trochu naštvala, protože, teď když se na své tetování podívám, vidím Playero,“ prohlásila se smíchem.

Simona Krainová a Karel Vágner (23. května 2024)

Modelka mluví francouzsky a rozumí částečně i španělštině. „Mám nakročeno konečně se ji naučit, ale zatím jsem neměla úplně čas. Tím, že jsme tam teď koupili pozemek, soustředím se na to, abych sehnala stavební dozor a všechno fungovalo, jak má. A jde mi hlavně o to, aby děti udělaly, co se jazyka týká, nějaký progres. My s Karlem se časem přidáme. I když Karel se domluví všude. V jakémkoliv státě vytasí pár prověřených frází a jede. Když jsem s Karlem, jsem bez problémů,“ vysvětlila.

Domů ji vrací zejména povinnosti. Jednak propaguje svoji kosmetickou řadu Beauty by Simona a před pár dny v Praze otevírala kadeřnictví, které se jí stará o vlasy. „V Dominikánské republice chodím jen v triku a bosá, nebo třeba jenom v žabkách. Ale taky to není o tom, že bych tam mohla a chtěla být dvanáct měsíců v roce. Teď jsme tam byli tři a půl měsíce a bylo to akorát. Určitě bych vydržela déle, ale kvůli dětem, protože se musí vrátit trošku do normálního režimu, jsme přijeli dřív. Protože ony si rychle odvyknou. Já se nastavím zpátky hned, ale u nich je to těžší. Mají jet lag a čtrnáct dní jim trvá než pochopí, že musí zase vstávat o půl sedmé do školy,“ dodala Simona Krainová.