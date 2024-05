Herec Lukáš Vaculík se oženil, dívčí idol 80. let si vzal ředitelku z Primy

O svatbě populárního herce a úspěšné manažerky informoval web Extra. „Je to tak, Lucka si Lukáše vzala. Úzkostlivě se to snažili ututlat, jejich svatba byla jako akce tajných služeb. Nedalo se nevšimnout toho, že do práce už pár týdnů chodí s prstýnkem,“ uvedl pro web zdroj z televize Prima, kde Kršáková pracuje.

Herec a výrobní ředitelka a producentka byli společně vyfoceni poprvé v únoru 2022 na pohřbu režiséra Dušana Kleina. „Nebudu to komentovat, nemám důvod se k tomu vyjadřovat,“ vzkázal tehdy Lukáš Vaculík novinářům.

Herec byl v minulosti ženatý s Petrou Křížovou, se kterou mají dnes už dospělého syna Lukáše (18). Z dřívějšího vztahu má herec na Slovensku ještě nemanželskou dceru Alexandru (28).

Lucia Kršáková začínala kariéru jako manažerka produkce v České televizi, následně se jako producentka podílela na mnoha reklamách a filmech. Do FTV Prima přešla ze skupiny CME, kde zastávala do roku 2014 pozici ředitelky společnosti MediaPro Pictures a výrobní ředitelky TV Nova. Podle jejího profilu na Facebooku je matkou syna ve školním věku.