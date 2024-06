Survivor 2024 má vítěze, kromě titulu si odnáší i výhru 2,5 milionu korun

Ve finále se rozhodovalo mezi bavičem, youtuberem a snowboardistou Martinem „Mikýřem“ Mikyskou, programátorkou Nikolou Kabátovou a youtuberem a influencerem Martinem Carevem.

„Jsem šťastnej, že se nám v téhle ‚harrypotterovské‘ trojce povedlo dojít v podstatě až na konec. Samozřejmě se budu snažit vzpomínat z 99 % jenom na ty pozitivní věci. První věci, co se nám povedly, nauka o kokosech, jezení kokosů, to vše si budu odsud odnášet. Už mám na doživotí vystaráno,“ uvedl se smíchem Mikýř.

V osudovém finále a po závěrečných soubojích mohl vyhrát pouze jeden ze tří finalistů. Titul Survivor 2024 získal po hlasování kmenové rady složené ze soutěžících „odpadlíků“ právě Martin Mikyska, který si během účasti v soutěži získal mnoho nových fanoušků.

Vítěze letošní „hry o přežití“ znají lidé hlavně pod pseudonymem Mikýř. V minulosti uvedl během jednoho z rozhovorů jako svou přezdívku „Lord Mikynski“, avšak vzápětí pobaveně upřesnil, že mu tak bohužel nikdo neříká. Mikyska je absolventem fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 2017 zde získal bakalářský titul a v roce 2021 titul inženýr.

Mikýř v show Survivor Česko & Slovensko 2024

Je také bývalým úspěšným snowboardistou a několikanásobným mistrem České republiky ve slopestylu. Jeho pořad Mikýřova úžasná pouť internetem kombinuje zpravodajský formát s absurdním humorem. V roce 2021 moderoval hudební Ceny Anděl, kde společně s muzikantem Jordanem Hajem parodovali „oscarovou“ facku Willa Smithe. Místo políčku se však spolu líbali.

Do Survivoru se Mikyska hlásil už v minulosti. Před začátkem soutěže uvedl, že svou účast bere jako výzvu, která se neodmítá, a věří, že ve stáří bude vděčný, že si tuto příležitost nenechal ujít. Těšil se na sportovní výzvy a s nekomfortem i nepříjemnými situacemi plánoval bojovat humorem. Přiznal, že na ostrově bude nejvíce postrádat svou přítelkyni a jezevčíka.

Velký rozhovor s Martinem Mikyskou si můžete přečíst ve čtvrtečním vydání Magazínu DNES.

Survivor 2024: Martin Carev, Mikýř, Nikola a Pirát

Dva další finalisté, programátorka Nikola Kabátová a influencer a cestovatel Martin Carev překvapili mnoho diváků tím, že se díky své taktice dostali až na samotný konec hry.

Nikola utvořila během soutěže velmi silné spojenectví s Janou. Byly součástí aliance, ve které byl Mikýř, Pirát, Radek a Márty. Po vypadnutí Jany si postupně našla cestu k Mikýřovi a Martinovi Carevovi. Společně se jim podařilo vyhodit ostatní členy bývalé aliance.

Martin Carev zvolil rafinovanou strategii a držel se při zemi. Nejdříve spolupracoval s Denisou, po jejím odchodu zůstával neutrální. Pobyt na ostrově mu ztížila domluva s Yenifer, kvůli které mu kmen Titánů dlouho nevěřil. Kvůli tomu, že se snažil se všemi vycházet, ho někteří považovali za slabého hráče. Když se hra po zradě Mikýře vyostřila, přiklonil se na jeho stranu a výrazně přispěl k odchodu Mártyho. Poté utvořil silnou trojici s Nikolou a Mikýřem.

Letošní, již třetí řada, odstartovala na Voyo 27. února. Mezi známými tvářemi, které zabojovaly na ostrově uprostřed karibského moře o titul a 2,5 milionu korun nechyběli herečka, moderátor, tanečník nebo operní pěvec. Soutěžící si museli poradit se stavbou přístřešku holýma rukama, rozděláváním ohně pomocí křesadla, hladem, steskem po domově a pohodlí. A hlavně se soupeři a jejich taktikou.

Mezi silné hráče letošní řady Survivoru patřil například tanečník Martin „Márty“ Prágr. O zkušenostech z ostrova promluvil nedávno v pořadu Rozstřel na iDNES.cz. „Survivor je extrémně náročný, extrémně těžký fyzicky, psychicky a musím říct, že jsem asi těžší období v životě nezažil,“ řekl Prágr pět týdnů po návratu z reality show, kde si sáhl na dno, protože v průběhu soutěže onemocněl. Že je to vážné, poznal ve chvíli, kdy začal plivat krev. Diagnostikovali mu zápal plic.

Survivor 2024: Martin „Mikýř“ Mikyska

Diváky zaujala například také soutěžící Ornella Koktová. Trojnásobná maminka však ukončila svůj boj o miliony v reality show předčasně a odstoupila dobrovolně poté, co na ostrově zkolabovala a skončila v nemocnici.

Její manžel Josef Kokta v rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, že svou ženu před účastí v této soutěži varoval. „Řekl jsem jí: Takovou hrůzu nedáš, vůbec o tom neuvažuj. Rozhodla ale touha po dobrodružství a skutečnost, že od mládí, od svých devatenácti let, je se mnou a s dětmi. Nestačila si nic užít. Proto do toho šla, i když věděla, že se v takové soutěži může udát cokoliv. Ale známe své lidi. Vím například, jak má Ornella ráda jídlo, jak je protivná, když má hlad a jak to asi může vypadat, když nebude jíst tři čtyři dny. Natož delší dobu,“ popsal Kokta.

Reality show Survivor je televizní fenomén, který patří mezi celosvětově nejúspěšnější formáty. Držitel ocenění Emmy zaznamenal rekordní čísla sledovanosti v desítkách zemí po celém světě.

Soutěžící v Dominikánské republice podstoupili i letos náročný souboj, který vyžadoval sílu, vytrvalost, odhodlání i taktické uvažování. Českým průvodcem show byl opět sportovní komentátor, moderátor, znalec bojových sportů a promotér organizace Oktagon Ondřej Novotný, který uváděl už obdobu této show s názvem Robinsonův ostrov.