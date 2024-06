Jen ať mě kritizují, moje šperky vydělávají, říká zpěvačka Lucie Bílá

„Určitě se nezavřu doma a nebudu jenom pěstovat kytičky, až přestanu vystupovat. Chci dál dělat něco, co se bude týkat lidí,“ je už rozhodnutá. „Mám hospodu, kulturní dům, divadlo a tam je spousta krásné práce, které se můžu věnovat. A miluji navlékání korálků,“ říká Lucie Bílá.

Kupodivu nikdy neuvažovala o tom, že by své pěvecké zkušenosti předávala dál. „Na to momentálně vůbec nemám čas a ani si nemyslím, že bych mohla učit. Pamatuji se, jak jsem kdysi šla postupně za třemi profesory zpěvu, jestli by mi něco třeba neporadili a všichni mi nezávisle na sobě řekli stejnou věc: Nechceme vám do toho sahat, nechte to tak, jak to je, mohli bychom vám to zkazit. A co kdybych já svým vyjádřením posunula někoho špatným směrem? Já opravdu nejsem člověk, který by chtěl učit, stejně jako netoužím někoho kritizovat,“ prozradila zpěvačka.

„Když jsem dostala nabídku jít jako porotce do Česko-Slovensko má talent, tak jsem ji vzala, protože tato soutěž se netýkala jenom zpěvu. Hlásili se do ní opravdu všestranně talentovaní lidé a já tam byla od toho dát jim energii, aby ty dvě minuty na pódiu dobře využili a ukázali co nejlíp to, v čem se jim daří. A aby se jim hezky odcházelo, pokud by náhodou porota řekla, že dál nepostupují. A to slovo ne tam slyšelo devadesát devět procent soutěžících,“ vysvětluje.

Kdysi veřejně podpořila talent Ewy Farne, když ji přizvala na své koncertní turné. Jenomže právě česko-polská zpěvačka jí časem „vzala“ Českého slavíka, jemuž do té doby vévodila. Teď Bílá fandí Tereze Maškové. „Má srdce, velký hlas i dobrou duši. Terezka je miláček,“ říká.

Pokud Lucii Bílou v showbyznysu kromě zpívání ještě něco baví, tak je to být producentkou. Ve svém divadle produkuje muzikály i činoherní představení. Být manažerkou mladého začínajícího zpěváka ji ale neláká. „Já ráda podpořím, v divadle dělám zázemí lidem, kteří si to zaslouží. Ale nemůžu říct, že bych chtěla dělat jenom to. A skutečná osobnost musí sama vědět. On jí totiž žádný manažer nepomůže. Já mám taky manažera, dělá papírovou práci a doprovází mě na cestách. Ale že by přišel s nějakou strategií, to ne. Tu představu mám já a k tomu ještě dar ukecat lidi, aby šli stejným směrem,“ říká Bílá.

Coby stálice hudební scény se ovšem setkává i s kritikou. Zvlášť módní policie jí dává najevo, že ne vždy je oblečena podle posledních trendů. „Mně to přijde strašně legrační, že někdo přijde, hodnotí mě, a přitom je oblečený tak, že se tomu sama musím smát. Ale na rozdíl od něj, se mu směji tajně,“ říká Bílá.

„Někde jsem zaregistrovala, že kdosi říkal, co to má ta Bílá na krku za šperky-nešperky? Tak tyhle šperky, které jsem vlastnoručně vyrobila, vydělaly na padesát sedm invalidních vozíků. A koupili dokonce auto pro jedno alzheimer centrum. Navíc jsem díky nim zrekonstruovala tři oltáře v kostele. Klidně ať mě ten člověk kritizuje dál, protože já mám ty šperky ráda a ráda je nosím,“ dodává zpěvačka.