Už nehledám náhradního tatínka dětem, ale chlapa k sobě, říká Iveta Vítová

Setkáváme se na výstavě o kosmickém průzkumu a vesmíru. Přivezla jste sem i syna, ten tady jezdí na motokárách. Jste ráda, když to své dítko takto na chvíli zabavíte?

Možná jste to ani nezaregistrovali, ale mám tu i dceru a ta už tady někde pobíhá v jiném patře a je tu úplně nadšená. NASA a vesmír, to je spíš pro ty starší, ale zabaví se tu i ti malincí.

Myslíte si, že je pro rozvoj dětí důležité dát jim volnost a důvěru a nebýt příliš úzkostlivou maminkou, která jim pořád stojí za zády?

Těžko říct. Já se to stále učím. Ale tím, že mám dvě děti a neumím se rozdvojit, tak je to pro mě vlastně takto přirozené. Kdybych tu byla jenom s jedním dítětem, tak za ním možná pořád běhám a měla bych potřebu ho mít stále na očích. Samozřejmě vím, kde je, a řekla jsem jí, ve které zóně nás najde. Běhá si tady, má tu i kamarády a našla si tu i kamarádky. Je spokojená – a tak obrovské, abych se s dcerou nenašla, to tu zase není.

Když lehce zvážníme, jakou byste řekla, že jste se postupem času od vašeho vítězství v České Miss 2009 stala ženou?

Jakou jsem ženou? Já si myslím, že už velice odolnou. Řekla bych, že jsem pořád trošku naivní, ale učím se mít lokty. Učím se to a myslím, že to všechno přichází s věkem a se zkušenostmi.

Co byste řekla svému já před pěti lety?

Před pěti lety? Utíkej... a rychle. Tak! (smích)

V jakých ohledech posílí ženu rozvod?

To je hrozně těžká otázka. Samozřejmě záleží na tom, v jaké je to fázi. Možná si myslím, že zpětně, když žena není spokojená, tak asi k tomu vždycky dojde. Ale když se jí zeptáte v té nejbolavější fázi, kdy se třeba stěhuje s dětmi, tak je to samozřejmě těžké. Když se jí pak zeptáte za rok, za dva, za pět, tak je to také jiné. A po deseti letech taky. Myslím, že téměř každá žena vám pak řekne „jupí“, že je šťastně rozvedená. Také však ne úplně každá. V manželstvích, která fungují, ale rozvody nejsou... Říká se, co tě nezabije, to tě posílí. Takže asi tak.

Je pro vás láska momentálně tenký led, nebo už je vztah opět něco, do čeho máte chuť se vrhnout?

Myslím, že to není tenký led. A vrhnout? Tam jsou spíš zase jiné faktory, a to hlavně čas a péče o děti. Já se stále snažím přepnout na to, že nehledám náhradního tatínka dětem, ale hledám chlapa pro sebe. Myslím, že už se k tomu dobírám. Ze začátku jsem říkala, že bych si hlavně přála, abych měla chlapa k těm dětem. A teď říkám, že potřebuji chlapa k sobě. Protože o ty děti se starám já. Takže už jsem to přehodnotila. Ale pořád se to učím. Všechno chce čas.

Jako teenager většinou chcete, aby byl partner pohledný a sportovec. Neříkám, že teď tyto atributy nejsou důležité, ale hraje tam velkou roli hodně i ten jistý pocit bezpečí a jistoty?

Hraje, samozřejmě. Když vám je devatenáct a přijede chlap na motorce a pozve vás na zmrzku, tak vám to úplně stačí. Ale když máte čtyřicet a víc, tak prostě chcete nějaké to zázemí a hlavně i psychickou oporu. A to samozřejmě získáte vy i ten chlap zkušenostmi. Neříkám mít starého chlapa, ale také bych asi neuměla randit s nějakým mladým klukem, který nemá zažito. Myslím si, že je důležité si ten život trošku prožít a nasbírat ty zkušenosti, aby člověk věděl, co chce, ale i co nechce.

Pomohlo vám to zmoudření v tom, že už můžete jít za někým jako pomyslný stoprocentní hotový produkt?

To se mě zeptejte za pár let. Možná. Nevím, já se stále učím. Všechno v životě, každý krok, i ten špatný, vás někam posouvá. A je vlastně ve finále vždycky dobře, že se to stane. Jenom si k tomu zkrátka musíte dojít a přijít si na to sami.