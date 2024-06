Hvězda westernů, které říkali podle psa. Na jméno John si Wayne nikdy nezvykl

Sláva díky zmrzlině

„Předpokládám, že mou nejlepší vlastností, chcete-li to tak nazvat, je upřímnost. Upřímnost umím prodat, protože takový jsem,“ tvrdil John Wayne a byl to jeden z důvodů, proč ho diváci tak milovali. „Nejsem typ, který by couval z boje. Nevěřím v ustupování před ničím. Jsem chlap, který čelí nepřízni osudu,“ pokračoval.