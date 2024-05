Zachránit svět neznamená žít bez vody, elektřiny a trpět, říká Lejla Abbasová

Jak často věnujete svůj víkendový čas stoprocentně dětem a rušíte všechny pracovní zakázky?

Musím říct, že se o to snažím. To je výhoda mojí flexibilní práce. Mohu být stoprocentně s dětmi, když zrovna nemám žádné moderování. Bohužel i opak je pravdou. Když práci mám, tak jsem většinou totálně zasekaná a není moc času na to vymýšlet pro ně nějaký speciální program. Obecně jsem ale ta, která se svými dětmi tráví hodně času, a ještě si k nim dost často beru i děti z okolí. Všechny mé děti už totiž mají nějaké kámoše. Jsou to samozřejmě přátelství na život a na smrt, a když kamarády zrovna nebudou mít někde s sebou, tak určitě umře jeden z nich, nebo druhý nebo třetí...

Chystáte se letos s celou rodinou na dovolenou?

Odlétáme přes prázdniny na měsíc do Keni. Asi po šesti letech pojede konečně celá rodina. Dříve jsem vždycky letěla pracovně buď já, nebo partner. Letos jsme ve finále dva dospělí a sedm dětí. Přišel totiž jeden kamarád, druhý kamarád... Máme velký dům na pláži, moc se na to těším. Bude to stoprocentní relax, konečně budeme na chvíli úplně odříznutí od toho všeho tady v Praze a v Čechách.

Jaké místo má ve vašem srdci Nairobi?

Přiznám se, že Nairobi pro mě bylo vždy spojené se slumy, protože jsem v nich fungovala jak pracovně, tak jsem tam i bydlela. Bývalo to pro mě hodně špinavé a nebezpečné město. Potom se to změnilo, protože jsem se seznámila s českou ambasadorkou Gitou Fuschsovou, která tam dlouhé roky fungovala. Snažila se trochu kultivovat takové střelce a dobrodruhy, jako jsem byla já.

Jak?

Zvala je k sobě na ambasádu a snažila se jim třeba umožnit se osprchovat a nechat je tam dvě noci přespat, aby si vzpomněli, jak vypadají ty evropské podmínky. Díky Gitě jsem v Nairobi poprvé viděla obchoďák a eskalátory. Žila jsem předtím v domnění, že Nairobi je jen jeden velký slum. Až pak jsem pochopila, že je to naopak i přenádherné město, kde žije obrovská enkláva expatů. Je tam velké zastoupení různých nadnárodních organizací a mají tam poměrně velkou bílou komunitu.

Když se kouknete někam dál do divočejší přírody, co máte nejraději?

Příroda je pro mě teď už spojená jen s Masaji, konkrétně s úplně odlehlou masajskou komunitou na hranicích Keni a Tanzanie, kde funguji posledních deset let. To je vážně ráj, ještě umocněný tím, že tam nebyl signál. Opravdu to bylo tak, že když se řeklo „pošlete prosím zprávu“, tak to znamenalo, že jste odchytli venku první dítě, kterému jste do ucha řekli, co má říct tomu pět kilometrů vzdálenému člověku ve vesnici, a vyslalo se tam. Buď se pak se zprávou vrátilo, nebo nevrátilo, protože se někde zaseklo. Ale bylo to opravdu tak. Nebylo tam vůbec nic. Teď už je to trošičku poznamenané tím, že se dá sem tam někde ten signál chytit.

Dokážete si teď více vážit věcí, když máte za sebou zkušenost nic nemít, ani tu sprchu? Dokážete si, jak se říká, snáze utáhnout opasek, když na to dojde?

Když na to dojde... Rozhodně ano. Ale už jsem dospělá a vím, že zachránit svět neznamená to, že člověk bude žít bez vody a elektřiny a bude trpět. Pomoc světu znamená umět si ty podmínky vytvořit tak, abyste dokázal svět nějakým způsobem kultivovat. Už vím, že nechci trávit čas v extrémních podmínkách, protože mě to vyčerpává fyzicky i emocionálně. A také mám ten čas na to velmi omezený.

Jak to probíhá teď, když máte rodinu?

Jezdím tak, že za mě doma nastoupí na deset dní moje máma a já v těch deseti dnech včetně cesty musím podat maximální výkon. Soustředit se, použít všechny peníze, které jsem sehnala, a zase odjet. Dřív jsem měla měsíc, mohla jsem si dovolit jet s batohem a jezdit jako mladý člověk bez závazků. Tak už to není. Obecně si myslím, že udělat si to těžké umí každý. Ale udělat si to naopak lehké v takových podmínkách, kde to je těžké, to už vyžaduje určitý um.

Když zavzpomínáte na začátky televize Óčko, kde jste působila jako moderátorka, co vám dnes s odstupem mnoha let přistane jako první na mysli?

Totální punk (smích). Ale pozor, tím nechci znehodnotit profesní zázemí, to vůbec ne. Ale v té době to bylo o tom, že se program tvořil v dobrém slova smyslu opravdu živě. Člověk mohl sám přispívat, a když přišel s nápadem a ten se líbil, tak se relativně lehce mohl uchytit. Měli jsme velkou možnost ovlivnění scénáře a toho, co se bude vysílat. Pro mě to samozřejmě byla i obrovská profesní škola, protože jsem do té doby neměla zkušenost s kontinuálním každotýdenním vysíláním.

Měla jste i vlastní pořad...

Ano, vymyslela jsem si svůj vlastní pořad, který se jmenoval Výtah. Pomáhal začínajícím kapelám vyrůst nahoru, získat od diváků nějakou zpětnou vazbu. To byla vlastně jedna z prvních reality show s hlasováním diváků, když nad tím tak přemýšlím. Hlasovalo se pro kapely, které se přihlásily se svou písní, a skončilo to v klubu Futurum koncertem, kde finálová trojice nebo pětice zahrála. Diváci hlasovali pro svého favorita a ten pak měl možnost odvysílat svůj klip na Óčku a tak dále.

Pro vás je určitě důležité být opravdu moderátorka, nejenom čtečka.

Tak to určitě, bez diskuze. Já čtu moc ráda, ale pro sebe. Pro mě je profese moderátorky takovou dobrou kombinací herectví a vlastní exprese. A mým předáváním svého světonázoru, pokud tedy někoho zajímá. Baví mě umět přispět k tomu večeru, nebo akci, kterou moderuji, svou energií, pokud to klient vyžaduje. To je pro mě práce moderátorky, která mě baví.