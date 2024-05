Nebuďte majetničtí a neupínejte se ve vztahu na partnera, radí Orlando Bloom

„Neustále se učím, jak nechat některé věci být a neřešit zbytečnosti. Protože i když někdy něco myslím v dobré víře, jsem pak za toho špatného. Příliš řešit se někdy nevyplácí, už se mi to mnohokrát potvrdilo,“ řekl Orlando Bloom v podcastu s názvem On Purpose with Jay Shetty.

Příliš se upínat na partnery není podle něj dobré pro nikoho ze zúčastněných. „Je to pro mě někdy opravdu těžké, neustále se snažit se zas trochu odpoutávat. Chyba je, když chcete mít nad druhým člověkem kontrolu nebo jej svým způsobem vlastnit. Nebuďte majetničtí. Myslím, že se to děje mnoha lidem i v hluboce milujících, oddaných vztazích plných důvěry. To, jak by věci měly ve skutečnosti správně být, zkrátka člověk někdy úplně vypustí,“ vysvětluje herec.

„Když už jste si vybrali člověka k sobě, jste s ním na životní cestě, která je jakousi vaší lekcí. A pokud jste si z nějakého důvodu vybrali právě toho konkrétního člověka, je to příležitost, užít si tu lekci spolu a učit se během ní,“ pokračuje Bloom.

Herec promluvil i o tom, jak se snaží využít každou příležitost k osobnímu růstu. „Nikdy nevolím jednoduchou cestu. Jsem prostě takový. Do jisté míry je můj vztah s Katy ta největší příležitost k neustálému růstu. Vím, že to tak vidíme oba a rosteme spolu. Katy mě vede k zodpovědnosti a já ji taky. Je jasné, že někdy v průběhu toho všeho jste konfrontováni sami se sebou. Myslím, že co je velmi důležité, je obecně důvěra. Důvěřovat své cestě, své víře, svému osudu, a tomu, co je vám souzeno,“ popisuje.

Orlando Bloom nedávno v rozhovoru pro web Entertainment Tonight prozradil, že jeho snoubenka Katy Perry je mu v životě velkou oporou. „Je to povzbuzující. Oba dva jsme takoví fanoušci toho druhého. Ona mě vede k tomu, abych byl tou nejlepší verzí sebe. Navzájem se podporujeme, jak jen můžeme,“ řekl s tím, že vzájemná podpora je podle něj klíčem k dlouhodobě spokojenému vztahu.

Orlando Bloom a Katy Perry se seznámili v roce 2016, svého prvního potomka, dceru Daisy Dove přivítali na svět v roce 2020. Z manželství s modelkou Mirandou Kerrovou má herec ještě syna Flynna (13).