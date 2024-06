Hejt není názor, říká Arichteva. Žena herce Blažka jí doporučila plastiku prsou

„Dvě trochu delší prsa a takových emocí. Měla jsem se ozvat? Měla! Nevím, proč by si měl kdokoliv nechat líbit útok na svojí postavu, život, práci, děti. Od kohokoliv. To jsou hranice. Moje. Snad i vaše. Body shaming není v pořádku, hejt není v pořádku. V pořádku je, chovat se k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám,“ napsala Veronika Arichteva v úterý na Instagram.

Ještě předtím sdílela herečka v Instagram Stories zprávu, kterou obdržela od manželky Filipa Blažka jako reakci na svou fotografii v šatech. „Tvl ty kozy – hrůza, děs. Cvičení ti nepomůže,“ napsala Jolana Blažková se zvracejícím smajlíkem. Následně ještě herečce doporučila, že „když má na to, stavět si baráky“, má si zajít i na plastickou operaci prsou. Zprávu poslala z profilu svého nehtového studia.

Arichteva se rozhodla reakci zveřejnit s tím, že do této provozovny v Radotíně se zcela jistě nikdy nepodívá. „Jsem si říkala, co to je za fejk profil a ono ne. Ona je to Jolana Blažková. To je ostuda, Filipe Blažku,“ napsala a označila známého herce, aby mu celá kauza neunikla.

Salon na svých stránkách uvádí, že dělá vše proto, aby se v něm ženy při návštěvě cítily spokojeně a příjemně. „Tak určitě. Ještě vás tedy trochu pobleju, poradím a vyliju si na vás svoje mindráky. Hejt není názor, ty drndo,“ vzkázala Arichteva Blažkové.

Ta si však za svým názorem stojí. „My se máme v rodině a Veronika se mnou neustále bojuje. Já jí to napsala do soukromé zprávy a ona to zveřejnila. Nevím, jestli se chce zviditelnit. Ona to zveřejnila, já ne. To bych si nedovolila. Já jí to psala do zprávy, že je to hnus. A za tím si stojím, protože už s tím mohla něco dávno udělat,“ uvedla manželka Filipa Blažka ve vyjádření pro VIPstar.cz.

„Nepotřebuji bojovat, na to jsem stará. Možná i z mé strany to bylo zbytečné, ale proč bych nemohla vyjádřit svůj názor. Ten názor byl ošklivý, přiznávám, ale byl na místě. Já mám taky odkojené dvě děti a mám operaci prsou. Tak ať si to udělá, když má na to stavět baráky,“ dodala.

Známé osobnosti se postavily na stranu Arichtevy. V komentářích se jí zastali například herec David Gránský, herečka Mahulena Bočanová, moderátorka Martina Gavriely či zpěvačka Monika Bagárová.

„Takže každá žena, která odkojila, by si měla podle paní Blažkové nechat udělat plastová prsa? WTF? To může vymyslet jen plastový mozek – a na ten operace neexistuje. Ať žijí přirozená prsa. Hlavně, že jsou zdravá. Jsi krásná, Veroniko,“ vzkázala herečce modelka a moderátorka Iva Kubelková. „A to neviděla Jolana moje dva šumavský chleby,“ pobavila v komentářích zpěvačka Martina Pártlová.