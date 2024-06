Modelka Huntington-Whiteleyová se vyfotila nahá. Přestaňte, jste matka, píší jí

„To je tedy zklamání! Rosie, to co vás odlišovalo od různých žen toužících za každou cenu po pozornosti, bylo to, jak jste byla vždy elegantní. Prosím, přestaňte, jste matka. Nesnižujte se k nahotě, tohle přece nemá někdo jako vy zapotřebí,“ napsal jeden ze sledujících. „Proč jsi nahá? Nechápu. Proč všichni slavní chtějí najednou zveřejňovat nahé fotky? Začínáš s profilem na OnlyFans?“ ptá se další.

„Je to velmi nevhodné. Miluji vaši noblesu, toto nechci na vašem profilu vídat. A také nechci, aby si moje dcera myslela, že fotit se nahá a dávat to na sociální sítě je normální,“ vysvětluje jiná fanynka herečky a modelky.

Navzdory spoustě negativních komentářů se našlo i mnoho fanoušků, kteří herečce a modelce spodního prádla zanechali vzkazy plné lásky a podpory. „To, že je z Rosie máma, neznamená, že se musí začít zahalovat,“ myslí si jedna z fanynek s tím, že modelka má fantastické tělo, je velmi krásná a tímto krokem lidem pouze ukazuje, že jí nechybí sebevědomí.

Rosie Huntington-Whiteleyová je snoubenkou o devatenáct let staršího herce Jasona Stathama. Dali se dohromady v roce 2009, na první rande vyrazili společně na kalifornský hudební festival Coachella. V lednu 2016 se zasnoubili. Mají spolu dvě děti, dvouletou Isabellu a šestiletého Jacka, se svatbou prý chtějí počkat na to, až budou jejich děti starší a užijí si veselku naplno s nimi.

Statham je známý například z akčních snímků jako Rychle a zběsile, Kurýr nebo Cellular. Huntington-Whiteleyová je modelka známá jako andílek z přehlídek spodního prádla značky Victoria’s Secret. Zahrála si například ve snímcích Transformers a Šílený Max: Zběsilá cesta.

