Megan Foxová a Machine Gun Kelly mají problémy s žárlivostí, chodí na terapie

„Megan a Colson společně nadále chodí na terapie, jsou upřímní ohledně svých pocitů a důsledně a otevřeně spolu komunikují. Potýkali se i s problémy s důvěrou a žárlivostí, ale oba se snaží, aby zůstali oddaní svému společnému cíli zůstat spolu a zlepšit svůj vztah. Také nově respektují prostor toho druhého, když je to potřeba. To je pro ně v tomto období klíčové,“ uvedl zdroj webu Entertainment Tonight.

Zpěvák a herečka se v roce 2022 zasnoubili, od jara letošního roku ale řeší ve vztahu problémy, které vedly až k tomu, že Foxová odvolala zásnuby. V podcastu Call Her Daddy uvedla, že na veřejnosti už nikdy nebude nebude komentovat, jak je na tom její vztah s muzikantem.

„Oba dva se opravdu snaží, aby jim to klapalo a myslí přitom i na své děti, které mají oba z předchozích vztahů. Snaží se udržet vztahové problémy v co největším soukromí a chrání své děti před jakýmkoli domácím drama,“ píše Entertainment Tonight.

Machine Gun Kelly a Megan Foxová na dovolené v Mexiku (březen 2024)

V průběhu od počátku divokého vztahu si partneři prošli několika výzvami, navštěvovali terapeutická sezení kvůli žárlivosti a v bulváru se vyrojilo mnoho spekulací o údajných nevěrách Kellyho.

„Vztah Megan a MGK je jak na horské dráze. Chvíli je to nahoru a pak sešupem dolů. Teď si oba dávají prostor a funguje to, ale vše se může kdykoliv snadno změnit. On je do Megan velice zamilovaný, a tak se snaží, aby byla šťastná, a nechává ji teď, aby se ve vztahu ujala vedení,“ říká zdroj o slavném páru.

Foxová a Kelly se seznámili v roce 2020 při natáčení filmu Midnight in the Switchgrass. Zasnoubili se v lednu 2021. Svůj závazek potvrdili také vlastní krví, kterou si vzájemně vypili.

Herečka v květnu 2020 oznámila, že se po deseti letech manželství rozchází s hercem Brianem Austinem Greenem, známým ze seriálu Beverly Hills 902 10. Mají spolu tři syny, Journeyho Rivera (7), Bodhiho Ransoma (10) a Noaha Shannona 11). Colson Baker má z předchozího vztahu s Emmou Cannonovou dceru Casie (14).