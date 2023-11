Bylo to těžké pro oba, promluvila Megan Foxová poprvé o potratu

Megan Foxová prozradila v pořadu Good Morning America, že se snoubencem Colsonem Bakerem čekali dítě. V 10. týdnu ale herečka potratila.

„Bylo to těžké pro oba,“ řekla. „Poslalo nás to na divokou jízdu, která byla společná, oddělená, společná a oddělená a společná a oddělená ve snaze zjistit, co to znamená? Proč se nám to stalo?“ popsala Foxová, která má tři děti z předchozího manželství s hercem Brianem Austinem Greenem.

V květnu 2022 Machine Gun Kelly naznačil, že čekají prvního společného potomka, když mu věnoval písničku. „Tuhle píseň jsem napsal pro svou ženu. A toto je pro naše nenarozené dítě,“ řekl na předávání hudebních cen Billboard Music Awards v Las Vegas. Od té doby ale o dítěti ani jeden z nich nemluvil, až nyní herečka prozradila, že o miminko přišli.

S Colsonem Bakerem je Foxová ve vztahu od roku 2020. Právě on ji povzbudil, aby se ze všeho zkusila vypsat. Byl to Colson, kdo mi řekl, abych psala poezii. Bylo to něco uvnitř mě, co muselo ven, jinak bych z toho byla nemocná. Něco jsou rozhodně metafory. Ale nic není fikce. Jsou to všechno mé skutečné životní zkušenosti,“ vysvětlila herečka.

Většina knihy je o vztazích a Foxová prohlásila, že byla v několika násilných vztazích se slavnými lidmi. „Byla jsem veřejně spojována s několika lidmi, ale sdílela jsem energii, abych tak řekla, i s lidmi, kteří byli hrozní a zároveň velmi slavní. Byli to velmi slavní lidé, ale nikdo nevěděl, že jsem s nimi nějak spojená,“ uvedla.

Dotyčné nehodlá jmenovat a sama uznává, že jako velmi temperamentní žena to nemá ve vztazích snadné. „Vztahy jsou složité. Pro většinu z nás to není pohádka. Vztahy nejsou hezké. Jsou ošklivé. Někdy je to válka. Ale skrze ránu přichází příležitost růst a stát se silnější, celistvější verzí sebe sama,“ svěřila Foxová magazínu People.