Děti nám poděkovaly, jak jsme s manželem zvládli krizi ve vztahu, říká Janečková

Ten první pod názvem Ester odvysílala televize docela nedávno a šel na dřeň. Moderátorka pořadů Pošta pro tebe a Sama doma je v něm zachycena jako mladá naivní studentka zdravotní školy (až po maturitě šla na DAMU), která prožívá velkou lásku. Manželství se však nevyhnuly problémy, včetně oboustranné nevěry, a to všechno Třeštíková během svého třicetiletého natáčení zaznamenala.

„Točilo se to dobře, protože s Helenou se mluví skvěle. Samozřejmě jsem věděla, že odkrýváme velmi intimní záležitosti. Ale měli jsme domluvu, že budeme mít ve střižně poslední slovo. Ale asi z nějaké kolegiálnosti, protože původně jsem vystudovala dramaturgii a pak až herectví, bych nikdy nemohla udělat to, že bych Heleně celou tu stavbu příběhu zbourala,“ zavzpomínala na natáčení Ester Janečková.

Ester Janečková s rodinou

„I můj muž byl hodně velkorysý a odvážný, protože i když jsem tam hodně řešila naše partnerské krize, nechtěl nic měnit. Řekl, že všechno co tam zaznělo, je pravda a že je mi vděčný za to, že jsme to ustáli. Ale samozřejmě, když se to pak odvysílalo, cítila jsem se jako nahá,“ přiznává.

Příběh Ester a jejího manžela lékaře Zdeňka Janečka, s nímž má tři děti, zaujal i televizní diváky. Otevřeně v něm totiž hovoří o krizi, která je potkala a vedla k dočasnému rozchodu, i o ztrátě nenarozené dcery.

„Celebrity dost často lakují svůj život na růžovo a spousta lidí pak má pocit, když je potká krize, že je to neřešitelné. Nebo když zažívají nějakou bolest, myslí si, že je to konec světa. A pro ně, aspoň podle toho, co mi psali, byl náš příběh velkou nadějí a inspirací, takže tím si to pro sebe trochu omlouvám.“

I když Helena Třeštíková manžele přesvědčuje, aby v natáčení pokračovali, Ester říká jasně ne. „Desetkrát jsem jí už řekla, že jsem si to nerozmyslela, ale vím, že se mě příležitostně zeptá znovu. Ale já si chci tu další část života nechat sama pro sebe,“ zdůvodňuje moderátorka své rozhodnutí.

Určitě v tom hrají roli její děti, které byly s rodičovskými problémy prostřednictvím dokumentu konfrontovány. „Kluci to viděli ještě před premiérou a říkali, že jsou na nás hrdí a šťastní za to, jak jsme to zvládli. Že jsme je ušetřili těch věcí, které jsme prožívali, takže si to ani neuvědomovali. Sára, které je teď třináct, zahlédla zatím jen pár záběrů, ve kterých sama figuruje, a když jí spolužačky řekly, že film už viděly, tak jim odpověděla, že nás má naživo a nepotřebuje se dívat na nějaký dokument. Zatím ji to nezajímá. A to, že jsme zažívali nějaké krize, jsme jí řekli.“

Lékařem po otci ani jeden ze synů není. Zato k umění to táhne mladšího Cyrila. Nejprve studoval na ČVUT programování a teď je v prváku na DAMU. „Studuje herectví na alternativě a je hrozně šťastný. Ale on hraje už od svých šestnácti v divadle OLDstars. Sára je zase úžasná zpěvačka, k tomu nádherně hraje na klavír. A nejstarší Krištof je spokojený tatínek. Máme od něj skoro ročního Vincenta, tak jsme šťastní prarodiče,“ říká Ester Janečková.