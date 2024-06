Vergara se bála, že při postelových scénách bude vidět její celulitida

„Je mi přes padesát! Myslím si, že ve třiceti bych se nebála. Ale teď jsem měla strach, že budu vypadat příšerně,“ řekla o milostné scéně se svým hereckým kolegou Albertem Guerrou (42), který hrál Griseldina manžela Daria Sepulvedu. „Při natáčení jsem si říkala, jestli někde nebude vidět celulitida. Styděla jsem se. Nikdy předtím jsem milostnou scénu netočila.“

Herečka je však s výsledkem spokojená. „Vyšlo to dobře. Je to opravdu temné a Andrés Baiz, režisér, je velmi umělecký a udělal vše pro to, abych se cítila pohodlně. Říkal mi, že se kamera nikdy nebude soustředit pouze na mě, a to mě uklidnilo,“ prozradila.

Sofia Vergara ztvárnila narkobaronku, která byla v 70. letech známá v miamském podsvětí a gang vedla až do své smrti v roce 2012. Herečku museli vždy tři hodiny připravovat, aby změnili její vzhled. „Chtěla jsem vypadat jako ze sedmdesátkové éry. Potřebovala jsem být sexy a umět dostat chlapy. Zuby byly falešné, nos jsem měla umělý. Páskovala jsem si prsa a zadek, aby se mi nehýbal. Bylo mi v tom takové horko, že jsem myslela, že omdlím,“ prozradila.

Její snaha, aby vzhled působil autenticky, ale nezůstala bez následků. Rozhodla se totiž změnit svou postavu Giseldy tím, že se hrbila. Herečka předtím sledovala, jak chodila její teta. „Po třetím měsíci jsem jednoho rána vstala a nemohla jsem jít do práce. Měla jsem vyhřezlou ploténku. V 51 letech nemůžete jen tak chodit a dávat své tělo do takové polohy na šestnáctihodinové směny,“ řekla.

Aby zvládla dokončit natáčení, dostávala injekce proti bolesti od svého lékaře. „Zničila jsem si kvůli tomu záda. Lékaři mi říkali: Jsi blázen, musíš se v 51 protahovat a ne dělat tohle,“ prozradila.

Přesto si herečka tuto zkušenost a možnost pracovat s kolumbijským režisérem užila natolik, že by to udělala znovu, ale s několika změnami. „Už bych si znovu nedala ty zatracené protetiky,“ dodala.