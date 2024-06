Nejsem si jistá, jestli chci mít děti, prozradila Miley Cyrusová

„Je mi 31 let a stále nevím, jestli děti chci, nebo ne. Mám pocit, že moji fanoušci jsou svým způsobem moje děti,“ řekla Cyrusová v rozhovoru pro časopis W Magazine a zmínila se také o své kmotře a hvězdě country hudby Dolly Partonové (78). „Slyšela jsem, že to Dolly říká také, protože neměla děti.“

Zpěvačka vysvětlila, že se jí současná etapa dospělosti líbí. „Miluju být dospělá. Mám pravidlo, že se na nikoho nedívám povýšeně ani naopak. Jen se dívám na druhé ze stejné úrovně a díky tomu jasně vidím svět takový, jaký skutečně je, a lidi takové, jací skutečně jsou. Téměř každý den se na sebe podívám do zrcadla a řeknu si: Jsem žena,“ dodala.

V rozhovoru pro Elle v roce 2019 se Cyrusová svěřila s podobnými pocity ohledně dětí a prozradila, proč o ně v té době neusilovala. Chce totiž bojovat proti předsudkům, že pro ženy by měla být reprodukce priorita. „Očekává se od nás, že udržíme planetu zalidněnou. A když to není součástí našeho plánu nebo náš záměr, následuje odsouzení a zloba, snaží se vytvořit a změnit zákony, aby vám to vnutili – i když otěhotníte v násilné situaci,“ vysvětlila.

Miley Cyrusová na udílení cen Grammy (Los Angeles, 4. února 2024)

„Když nechcete děti, lidé na vás pohlížejí, jako byste byla chladná, bezcitná mrcha, která není schopná lásky... Proč nás vychovávají k tomu, že láska znamená, že na druhé místo stavíte sebe a na první ty, které milujete? Když milujete sebe, tak co? Jste na prvním místě,“ řekla Cyrusová.

Zpěvačka také prozradila, že děti nechce mít, dokud nedojde k zásadním environmentálním změnám. „Dostáváme do rukou podělanou planetu a já ji odmítám předat svým dětem. Dokud nebudu mít pocit, že by moje dítě žilo na Zemi, kde jsou ve vodě ryby, nepřivedu na svět dalšího člověka, který by se tím musel zaobírat,“ dodala.