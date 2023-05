Megan Foxová vystavila na odiv své přednosti. Vypadá jako umělá panna

Megan Foxová oblékla černé průsvitné šaty s hlubokým výstřihem, který více odhaloval, než zahaloval. Sama si přitom před pár lety stěžovala, že se v jednu dobu cítila být pouhým sexuálním objektem.

„Dělo se to každý den při mnoha příležitostech. Setkávala jsem se s tím u každého projektu, na kterém jsem poté pracovala, a u každého producenta. Když jsem se snažila o tom s někým mluvit, lidé mě ignorovali a říkali mi, ať to neřeším a nechám to být. Bylo to frustrující. Psychicky jsem se z toho po nějaké době složila a následovalo období, kdy jsem nechtěla být součástí veřejného života,“ řekla v roce 2019.

Na večírku Sports Illustrated nyní pózovala i raperem Machine Gun Kellym, se kterým prožívá bouřlivý vztah. Před pár týdny na sociálních sítích smazala všechny fotky se snoubencem a naznačila, že se s ním rozešla. Pak zrušila svůj profil na Instagramu a hudebníka obvinila z nevěry s jeho kytaristkou Sophií Lloydovou. Po pár dnech se na sociální síť vrátila s prohlášením, že ji Machine Gun Kelly nepodváděl.

„V tomto vztahu nedošlo k žádnému zásahu třetí strany… I když vás nerada okrádám o náhodné nepodložené zprávy… musíte tento příběh nechat zemřít a nechat teď všechny ty nevinné lidi na pokoji,“ napsala Foxová na Instagramu ve svém prvním příspěvku poté, co účet na této sociální síti obnovila. Nyní nemá na profilu, který sleduje téměř 21 milionů lidí, opět žádné příspěvky.

„Sophie Lloydová je profesionální a úspěšná hudebnice, která byla zbytečně zatažena do mediální kauzy na základě nepodložených obvinění ze sociálních sítí. Jakékoli náznaky, že by se někdy chovala neprofesionálně nebo vybočovala ze svého vztahu, jsou nepravdivé. Je to neúcta k ní jako k umělkyni a špatná žurnalistika, pokud se uvádí něco jiného,“ řekl deníku New York Post manažer Lloydové.