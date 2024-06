Heidi Klumová oslavila 51. narozeniny nahá u bazénu. Každý jsme nějaký, říká

Heidi Klumová slavila narozeniny s rodinou, po sérii fotek z oslav se svými dětmi překvapila také krátkým videem, ve kterém pózuje a tančí úplně nahá u bazénu.

Častou kritikou svých polonahých příspěvků na sociálních sítích se netrápí. „Vím, že když se odhaluji, některé lidi tím urážím. Ale myslím si, že je dobré být sami sebou a autentičtí. Jsem žena, která je velice ráda ženou, mám opravdu moc ráda ženskost. Ano, pravda je, že jsem někdy příliš hlasitá a provokuji. A existuje mnoho jiných žen, které takové nejsou. Každý jsme nějaký,“ uvedla supermodelka v rozhovoru pro časopis Glamour.

„Pokud lidi na Instagramu naštvu svou nahotou, nebo čímkoliv jiným, mám pro ně skvělou radu. Stačí, když mě okamžitě přestanou sledovat. Je to jen malé rychlé stisknutí tlačítka. Každý by měl podle mě být tím, kým je a kým chce být. Nebudu něco předstírat jen proto, že se někomu nelíbím taková, jaká doopravdy jsem,“ dodala.

V dalším rozhovoru si německá modelka nedávno pochvalovala manželství s výrazně mladším partnerem. Přiznala, že se čtyřiatřicetiletým manželem Tomem Kaulitzem vyrážejí často a rádi do nočních klubů.

„Můj protějšek mi konečně stačí a tančí se mnou až do rána. Moji vrstevníci bývají většinou mrtví už krátce po půlnoci. Já dokážu být i ve svém věku vzhůru celou noc. Mým dětem je devatenáct, osmnáct, sedmnáct a čtrnáct let. Takže mám pocit, že dny, kdy jsem musela chodit spát v půl desáté, jsou konečně pryč,“ řekla pro Fox News.

Uvedla také na pravou míru informace v článcích bulváru píšícím o tom, že proto, aby si udržela sexy postavu, drží extrémní diety a má příjem potravy jen 900 kcal (3 765 kJ) denně. Klumová se tomuto tvrzení vysmála.

„To stoprocentně není pravda. Nevím, kde se to vzalo. Už jsem si zvykla, že o mně pořád píší nějaké nesmysly. Většinou to nechávám být, ale když mám pocit, že se to týká i zdraví jiných lidí, tak musím zakročit. Měřím 175 centimetrů, vážím třiašedesát kilo. Pravda je taková, že jsem si nikdy v životě nepočítala kalorie. Jím zdravě už mnoho let a vím, co je pro mé tělo správné a co ne. Napsat, že omezuji příjem potravy na sebevražedně nízkou úroveň, to je opravdu naprosto šílené,“ vyjádřila se modelka pro televizi ExtraTV.