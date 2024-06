Moderátorovi BBC se stala osudnou procházka na dovolené. Zemřel na túře

Na řeckém ostrově Symi bylo nalezeno tělo britského moderátora Michaela Mosleyho. Sedmašedesátiletý publicista, známý z pořadů stanice BBC, The One Show a This Morning, se ztratil ve středu při pěší túře podél pobřeží.