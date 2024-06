Dohra sporu o prsa Arichtevy. Lidé nadávají Blažkovi, jeho žena se omluvila

„Trochu mě mrzí, že jsem se vymezila vůči nějakému chování, který je pro mě za hranicí slušnosti a lidskosti, ale bohužel se v něm vesele pokračuje dál směrem na Filipa. Prosím, jestli pro vás je hejtování druhé osoby nepřípustný, tak s tím přestaňte. Jinak v tý p*deli budeme furt,“ napsala na Instagramu Veronika Arichteva. „Poslední, co k tomu chci ještě sdílet, je, že já Filipovi ve StarDance fandit budu! A držím mu palce.“

Herečka pak ještě dodala, že se jí Jolana Blažková omluvila. „Přijde mi víc než nutný a fér tady zveřejnit, že se mi Jolana Blažková omluvila. A já její omluvu přijala,“ uvedla herečka.

Vše začalo před pár dny, když manželka Filipa Blažka Jolana okomentovala poprsí Veroniky Arichtevy a doporučila jí plastiku prsou, když má na to stavět baráky. „Tvl ty kozy – hrůza, děs. Cvičení ti nepomůže,“ napsala Blažková herečce do soukromé zprávy.

Arichteva to zveřejnila s tím, že si nenechá podobné útoky na svoji postavu, život, práci, děti od kohokoliv líbit. „To jsou hranice. Moje. Snad i vaše. Body shaming není v pořádku, hejt není v pořádku. V pořádku je, chovat se k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám,“ napsala Arichteva tenkrát.

Nehtařka Jolana Blažková si za svým názorem stála. „My se máme v rodině a Veronika se mnou neustále bojuje. Já jí to napsala do soukromé zprávy a ona to zveřejnila. Nevím, jestli se chce zviditelnit. Ona to zveřejnila, já ne. To bych si nedovolila. Já jí to psala do zprávy, že je to hnus. A za tím si stojím, protože už s tím mohla něco dávno udělat,“ uvedla manželka Filipa Blažka ve vyjádření pro VIPstar.cz.

Známé osobnosti se postavily na stranu Arichtevy. V komentářích se jí zastali například herec David Gránský, herečka Mahulena Bočanová, moderátorka Martina Gavriely, zpěvačka Monika Bagárová i kamarádka Arichtevy Martina Pártlová.

Hereččini fanoušci pak začali kvůli manželce vulgárně nadávat samotnému Filipu Blažkovi, který je jedním z tanečníků připravované 13. řady StarDance. Celá kauza podle sázkařů může ovlivnit jeho účinkování v taneční soutěži.

Arichtevě, která v soutěži v roce 2018 vytančila čtvrté místo, se dostalo široké podpory, zatímco na Blažkovou i jejího manžela se snáší vlna kritiky. A je otázkou, jak může kauza zamávat s šancemi pohádkového hrdiny v soutěži. Přestože ho bookmakeři nejdřív favorizovali, nyní korigovali kurs na jeho výhru směrem nahoru.

„Pro Filipa Blažka se předpokládám poslední dny proměnily v noční můru. Faktem prostě je, že to, co vymyslela jeho manželka, nebylo zrovna slušné a už vůbec ne chytré. Pro ty, kdo Veroniku Arichtevu trochu sledují, není překvapení, jak s celou věcí naložila. Uvidíme, jak se kauza bude dále vyvíjet, eventuálně jaké stanovisko populární princ zaujme. Dobrá nálada každopádně nepanuje asi ani u vedení pořadu, které je zvyklé vybírat z veřejné scény výhradně kladné hrdiny. Fanoušci mohou nově sázet Blažkovu výhru ve vyšším kursu, odpůrci naopak na jeho časné či předčasné vyřazení,“ říká expert Fortuny Roman Kovařík.

