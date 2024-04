Neplýtvejte na muže energií, vzkazuje Megan Foxová po zrušení zasnoubení

„Nejdřív jste se zasnoubili, pak myslím, jste zasnoubení zrušili, a pak nevíme, jak to bylo dál?“ zeptala se Foxové Alex Cooperová v podcastu Call Her Daddy.

„Co jsem se naučila během toho vztahu je, že není pro veřejnost. Takže nebudu komentovat status našeho vztahu. Jediné, co mohu říct je, že jak jsem ho nazývala svým duševním dvojčetem, tím bude vždy a vždy bude mezi námi pouto, ať se stane cokoli,“ odpověděla herečka.

„Nemůžu s jistotou říct, jak moc, ale vždycky s ním budu nějak spojená. Jinak nejsem ochotna nic vysvětlovat. Ale všechny ty věci, o kterých jsi mluvila, se staly,“ dodala.

Fanouškům na Instagramu bylo už delší dobu jasné, že se něco děje, protože Foxová odstranila všechny posty se svým snoubencem, přestala ho na Instagramu sledovat a nakonec smazala na čas celý svůj účet. Pak se ale společně vypravili na dovolenou do Mexika a zdálo se, že vztah je zachráněn.

V rozhovoru pro E! News nyní poslala Megan Foxová svobodným ženám vzkaz, z něhož je patrná jistá hořkost.

„Nevím, jestli jsem ta pravá osoba, která by měla radit, protože moje rada zní: naučte se nějakou dovednost nebo rozvíjejte nějakého koníčka a neplýtvejte energií na kluky. Jediné, co udělají je, že vás úplně vysají. Prostě jděte dál. Investujte do sebe,“ vzkázala Foxová.

Foxová a Kelly se seznámili při natáčení filmu Midnight in the Switchgrass. Raper má z předchozího vztahu s Emmou Cannonovou dceru Casie (14). Foxová v květnu 2020 oznámila, že se po deseti letech manželství rozchází s hercem Brianem Austinem Greenem, s nímž má tři syny, a dala se oficiálně dohromady s Kellym. Zasnoubili se v roce 2022.