Nová Miss Alabama je morbidně obézní. Vítězka váží 150 kilo, lidé se bouří

Bezprostředně poté, co plus size modelka Sara Millikenová vyhrála soutěž krásy, její nadšení a radost z vítězství, o které usilovala osm let, uťaly stovky negativních komentářů. V těch se lidé ženě u jejích videí a fotek vysmívají.

„Já se z toho možná dokážu rychle otřepat, ale pro ostatní oběti kyberšikany to není vždycky tak snadné. Uvědomte si, že některé lidi vaše zlé poznámky navždy poznamenají a budou na ně myslet do konce života. Buďme prosím k sobě vzájemně laskavější,“ vzkázala poté Miss Alabama 2024.

Podle kritiků morbidně obézní vítězky je problematické hlavně to, že pořadatelé soutěže a porota, která rozhodla o výsledcích, normalizuje velmi nebezpečný zdravotní stav, zvyšující extrémně riziko srdečně-cévních chorob, rakoviny a dalších onemocnění.

Silná kritika je podle nich v tomto případě rozhodně na místě. „Obezita je velice závažný problém současnosti, to snad vidí každý. Počet morbidně obéznich lidí stále závratně stoupá. Někteří jedinci, a to hlavně ve Spojených státech, jsou v dnešní době naprosto příšerně vyžraní, zatímco další umírají v jiném koutě světa hlady. Proč navíc takto oslavovat a propagovat něco, co je ze zdravotního hlediska opravdu špatné? Toto má být vzor pro dnešní mladé ženy?“ ptá se jeden z uživatelů v komentářích na profilu Sary Millikenové.

Mnozí s ním souhlasí. „Jde o soutěž krásy. Volbou Sary Millikenové jako Miss Alabama tedy vlastně porotci celému světu říkají, že morbidní obezita je krásná. To může samozřejmě být věc osobního názoru a vkusu, ale bohužel si musí uvědomit, že tím velmi špatným směrem ovlivňují také veřejné mínění. Někteří lidé si kvůli tomu začnou obezitu normalizovat. Obezita je nemoc, která s sebou přináší problémy a komplikace. A to nejen fyzické, ale i psychické. Nemoc přece nemáme oslavovat,“ píše další.

Podle pořadatelů soutěže je možné soutěže krásy obecně kritizovat pro jejich uctívání povrchní dokonalosti a idealizaci lidského těla. Zažité stereotypy ženské krásy tak nejspíš chtěli svou volbou nabourat, podle odborníků však nerozumně zašli až do opačného extrému a označují za krásné něco, co je nezdravé.