Bývalý přítel kvůli mně musel vymalovat ložnici, prozradila Megan Foxová

„Když jsem byla mladá, byla jsem opravdu rebel a divoká a vždycky jsem se zamilovala do někoho nového, do každého kostyméra,“ prozradila Foxová v The Drew Barrymore Show.

S podrobnostmi o tom, že byla „prostě svobodná duše“, Foxová pokračovala: „Byla jsem závislá na zamilovanosti a myslím, že jsem při tom asi také hodně lidem ublížila, protože spousta lidí se do mě zamilovala a já jsem to nerespektovala a nectila. Každý, kdo se mnou chodil kolem mých 20 let, by měl pravděpodobně napsat svou vlastní knihu, protože to se mnou nebylo jednoduché,“ dodala.

Nakonec se podělila o jednu historku. „Když jsem byla mladá, byla jsem divoká. Jednou jsem se naštvala, vzala jsem hromadu barvy a napsala jsem citát Friedricha Nietzscheho na celou zeď toho kluka, takže si pak musel vymalovat dům,“ vysvětlila Foxová. „Byl to opravdu naštvaný citát o tom, že život je marný, že je to v podstatě na nic. Takže musel přemalovat ložnici.“

Všechno se prý změnilo s příchodem dětí. „Když jsem měla děti, něco se ve mně změnilo,“ řekla. „Myslím, že hlavní součástí cesty mé duše v tomto životě je neopakovat vzor svých rodičů a já jsem si toho byla vždy velmi dobře vědoma, takže moje nesobecká verze se zrodila, když jsem porodila své první dítě.“