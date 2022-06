Krev toho druhého pijeme jen pro rituální účely, říká o snoubenci Foxová

„Lidé si nás představují s poháry na víno jako v seriálu Hra o trůny, jak si navzájem pijeme krev,“ řekla Megan Foxová v rozhovoru pro britské vydání časopisu Glamour. „Je to jen pár kapek, ale ano, krev toho druhého občas konzumujeme pro rituální účely,“ popsala.

Herečka dodala, že sama se během rituálů snaží být maximálně opatrná, zatímco její snoubenec má tendenci zacházet s krví bezohledněji.

„U mě je to řízené, řeknu prostě pojďme prolít pár kapek krve a navzájem ji vypít. On je mnohem méně koordinovaný, hektičtější a chaotičtější. Je ochoten si najednou rozříznout hrudník rozbitým sklem a říct mi, ať si vezmu jeho duši,“ popisuje Foxová.

Není to však jediný rituál, kterému se slavná herečka pravidelně věnuje. „Čtu ráda tarotové karty, věnuji se také astrologii a dělám všechny možné metafyzické praktiky a meditace. Věnuji se i rituálům při novoluní a úplňku a všem podobným věcem,“ svěřila se.

Megan Foxová má s bývalým manželem Brianem Austinem Greenem tři děti. Se zpěvákem a hercem Colsonem Bakerem známým pod pseudonymem Machine Gun Kelly začali chodit v květnu 2020.

Herečka však věří, že si svého budoucího manžela manifestovala už odmalička a konečně se ho dočkala. „Je to doslova přesně můj fyzický typ, který jsem si manifestovala už od svých čtyř let. Jsem také o čtyři roky starší než on. Takže myslím, že jsem ho stvořila já. Moje myšlenky a záměry z něj udělaly člověka, kterým je. Kdo ví, jak by vypadal nebo jaký by byl, kdyby nebylo mě,“ dodala.