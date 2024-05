Tlak? Hlavně zážitek! Občas nám někdo naloží, ale to k tomu patří, říká Kondelík

V O 2 areně trénoval v tříčlenné skupině s Jakubem Flekem a Ondřejem Beránkem, společně by mohli vytvořit i nepříjemnou lajnu pro páteční duel s Finskem.

„Mám k sobě dva rychlé kluky. Věřím, že jim v určitých situacích můžu pomoct. A jsem rád, že nás trenéři dali dohromady, jsou to fantastičtí hokejisté,“ pochvaloval si Kondelík.

Po říjnovém návratu ze zámoří se stal tahounem Českých Budějovic. Pravidelně bodoval v základní části i v play off. Očekávalo se, že pozvánku do přípravy před šampionátem dostane.

S 201 centimetry je nejvyšším členem národního týmu, ale speciální postel kvůli tomu na hotelu nedostal. „Asi mi budou čouhat kolena, ale na to už jsem zvyklý,“ líčil v dobré náladě.

Nebolí kluky trochu za krkem, když s vámi mluví?

(smích) To se musíte zeptat hlavně Flíčka. Když kouká nahoru, je to pro něj asi trochu horší. Já jsem zvyklý koukat jenom dolů. Ne, legrace stranou. Trenér dělá všechna rozhodnutí z nějakého důvodu. Věřím, že jako lajna můžeme šlapat.

Už jste vstřebal, že jste součástí reprezentace pár dní před startem domácího šampionátu?

Jsem strašně rád, že tu můžu být. Užívám si každý den, jsem z toho nadšený. Možná si to ještě pořádně neuvědomuji, asi to přijde až po šampionátu. Doufám, že na to budu krásně vzpomínat.

Trenér Radim Rulík udílí pokyny hráčům, za ním asistent Tomáš Plekanec.

Jak jste se cítil, když vám Radim Rulík v kabině po turnaji v Brně oznámil, že jste součástí nominace?

Při čekání vás napadá milion myšlenek, bylo to náročné. Ale když jsem slyšel svoje jméno, byl jsem ohromně šťastný a nemohl jsem se dočkat.

Těšil jste se na první trénink?

Ráno jsem už nemohl pořádně dospat. Tlak k tomu patří, ale pro mě jde primárně o zážitek. A beru to také jako odměnu za práci, kterou do toho dávám. Jsem za to strašně vděčný.

Cítíte větší tlak, protože se hraje v Česku?

Víme, že se spousta lidí najednou promění v trenéry, ale s tím jsme počítali. Občas nám někdo naloží, ale to k tomu patří. Vytvoříme kolem sebe bublinu a oprostíme se od toho. Uděláme maximum pro úspěch, chceme naplnit očekávání českých fanoušků a urvat to pro celý národ. Je to pro nás čest, chceme se prezentovat srdcem, všichni ho tam necháme.

Jaká máte od sebe očekávání?

Uvidím, jakou roli dostanu, co mi řekne trenér. Už se o tom začínáme pomalu bavit. Budu plnit cokoliv, co po mně bude chtít.

Zatím nejste na soupisce, trenéři ještě neoznámili, kdo bude v pátek hrát. Jak to vnímáte?

Neovlivním, jestli tady budu jen týden nebo déle. Udělám maximum pro to, abych tady vydržel. A když pojedu domů, tak budu mistrovství sledovat, protože kluky znám a i tak bych jim přál úspěch.

První trénink české hokejové reprezentace v pražské O2 areně.

Trénink v O 2 areně vypadal intenzivněji než před týdnem ve Winning Group Areně.

Už v Brně to bylo v tempu. Ani jsem nečekal, že tréninky pro osm lajn mohou být tak náročné. Spíš to pro nás byly takové zápasy, hráli jsem v lajnách proti sobě. Bylo to intenzivní, ale důležité pro to, abychom byli připravení.

Zklamání z nepovedeného vystoupení na Českých hokejových hrách už opadlo?

Úplně. Pořád to byla jen příprava, měli jsme tam vlastně skoro dva týmy. Hlavně jsme si chtěli spoustu věcí vyzkoušet, hodně jsme trénovali, teď máme před sebou nový turnaj. A když to půjde dobře, už si nikdy nebude pamatovat, co se dělo v Brně.