Manželka s mou kandidaturou na prezidenta nesouhlasila, přiznal Kňažko

„Kandidoval jsem, protože mě k tomu nabádali. Vyšel jsem vstříc, ale říkal jsem si, že pokud vyhraju, výborně, když ne, ještě lepší,“ říká Milan Kňažko ke svému neúspěšnému pokusu stát se slovenským prezidentem. „Kandidoval jsem hlavně proto, aby Fico měl menší šanci stát se prezidentem, a to se podařilo,“ vysvětluje.

„Moje žena s tím nesouhlasila. Ale jak říkám, vyšel jsem vstříc lidem. A také proto, abych to měl za sebou. Mám lepší život takto,“ dodal Kňažko. Byla to jedna z mála věcí, v čem ho manželka Eugenie nepodporovala. Jejich manželství trvá už 43 let, ale není to Kňažkova první manželka.

„Už jsme spolu skoro padesát let. Nakonec je to moje třetí manželka. První byla Češka, druhá Francouzka, třetí Slovenka. Každý herec, každé divadlo má dvě generálky před premiérou,“ říká herec.

„Chodili jsme spolu od roku 76, brali jsme se v 81. Pět let mě testovala. Ani nevím, kdo koho žádal o ruku,“ vzpomíná herec, který ještě nedávno zářil i na českém jevišti po boku Jiřiny Bohdalové.

Jejich společné představení Gin Game ale vloni překazil špatný zdravotní stav herečky. „Hráli jsme to asi dvě sezóny, ale potom měla tu nehodu s autem a embolii plic. Měli jsme připravené představení na 25. října minulého roku, ale Jiřinka mi řekla: Milánku, já už to neudýchám, ale jsi můj poslední divadelní milenec,“ vzpomíná Kňažko s tím, že s Jiřinou Bohdalovou se mu hrálo skvěle a je za tuto příležitost vděčný.

„Hned na začátku jsem jí nekompromisně řekl, že kdyby došlo k neshodě nebo se blížilo ke konfliktu, má za každých okolností pravdu. Souhlasila s tím. A vždycky jsme se dohodli,“ dodal Milan Kňažko.