Elvis nás oddávat nebude, zatrhl ženich. Svatba se nesla ve stylu Las Vegas

Martin Korejtko (25), podnikatel v oblasti technologií, pochází z Děčína, ale s partnerkou Kristýnou Oláhovou, policistkou a vedoucí cheerleadingové skupiny, žije v Praze. Nastávající nevěsta svůj věk prozradit nechtěla. „S Martinem jsme se shodli, že je mi tolik jako jemu,“ smála se.

Policistka s růžovými vlasy? Tak to ne

Pár se seznámil na sociálních sítích. „Hned ve druhé zprávě jsem se Kristýnky ptal, jestli neskočíme na víno. A přijala,“ vzpomínal Martin. „Měli jsme sraz na náplavce, jela jsem s pohárem rovnou ze soutěže. Šli jsme se projít a dlouho jsme si povídali. Líbilo se mi, že se hodně zajímal o mě,“ přiblížila Kristýna první rande. „Nikdy by mě nenapadlo, že budeme za tři roky plánovat svatbu, když jsem viděl tu bláznivou holku s růžovými vlasy,“ přidal se její snoubenec.

Zprvu děti, svatba ani cokoliv jiného nebylo v plánu. „Když jsme se potkali, nikdo z nás nic nehledal. Navíc když přiznal, jak je mladý…,’“ vysvětlila Kristýna. „Když mi řekla, kolik jí je, měl jsem pocit, že to nepůjde. Navíc ty růžové vlasy a fakt, že je policistka,“ dodává Martin.

Romantickou stodolu ozdobily neonové nápisy a tisíce světýlek.

Kristýna nakonec podlehla v den, kdy Martin do Prahy pozval svou mámu a sestru. Všichni čtyři strávili hezké odpoledne a bylo zřejmé, že ani jedna nemá se starší partnerkou problém. „A když to nevadilo jim, bylo mi jedno, co řeknou druzí,“ uzavřela nevěsta.

Svatba v Las Smrčinas

Původně se snoubenci chtěli vzít v Las Vegas, ale nakonec se shodli, že by jim to blízcí neodpustili. Na koordinátorkách svatby tak ležel nelehký úkol – přestěhovat Las Vegas do Česka. Tedy tu romantickou část. Elvis tuhle dvojici, na přání ženicha, oddávat neměl.

Svatební místo měly ozdobit pouštní květinové dekorace a kaktusy. I nevěstina kytice se měla nést v tomto duchu. Koordinátorky vytipovaly několik vhodných míst a jedno z nich padlo snoubencům obzvláště do oka. Vydali se proto na Vysočinu na Statek Smrčiny a okamžitě bylo jasné, že narazili na to pravé.

Svatební místo ozdobily kaktusy a spousta sušených květin.

Ženich se trochu bál, aby veselka nebyla kýčovitá a nechyběla při ní romantika. Protože však svou vyvolenou nade vše miluje, vyšel jí ve všem vstříc. „Budeme mít Las Smrčinas,“ žertovaly koordinátorky.

Nakonec padla dohoda, že obřad bude decentní a elegantní, byť zapadající do celého konceptu „nevadské“ svatby, aby rodiče nebyli zděšení. Pak měla teprve nastat pravá párty.

Netradičnímu konceptu svatby měl samozřejmě odpovídat i oblek a šaty. Martin se nebránil pastelovým tónům a u krejčího si proto objednal světle růžový oblek, který měl ladit k vlasům partnerky. Kristýna se nejdřív rozhodla pro tradiční bílou róbu v boho stylu, na podnět koordinátorky si nakonec vybraný model nechala ušít z látky pošité flitry.

Hosté protancovali boty

Půl roku příprav uteklo jako voda. Den před svatbou se koordinátorky vydaly na svatební místo, aby ho řádně nazdobily. Stodola se rozsvítila tisíci světýlek, nechyběly neony „Las Smrčinas“ a „Korejtkovi“. Dorazily kaktusy a později i samotní snoubenci.

Netradičně se rozhodli noc před svatbou strávit spolu v jednom apartmá. „Protože jinak bychom se o něho poprali,“ vysvětlovala se smíchem nevěsta. Večer oznámili rodičům a dalším příbuzným, že čekají miminko, podle jejich slov „malé korejtko“.

V den D se po snídani a zkoušce obřadu snoubenci rozdělili, aby se mohl připravit každý sám. Rozhodli se pro husitský církevní obřad a na břehu rybníčku mezi kaktusy je proto čekala farářka.

„Když jsem viděl Kristýnku, jak přichází s taťkou, hned jsem si pomyslel, že je nádherná, a cítil jsem se hrozně zamilovaný,“ svěřil se se svými pocity ženich krátce po obřadu. Oba dva i jejich rodiče magická chvíle dojala k slzám.

Pak už mohla vypuknout párty. Podávaly se burgery, donuty, popcorn i cukrová vata. Tančilo se, hrál se stolní fotbálek a z reproduktorů zněly písně Elvise Presleyho. Zlatým hřebem odpoledne bylo krájení duhového dortu a vystoupení Kristýniných roztleskávaček. Večer následoval program ve stylu Harryho Pottera, kterého oba novomanželé milují. Martin dostal od manželky dárek – zájezd do filmových studií v Londýně.

Pozdě večer se objevil i samotný Elvis, který zazpíval a zatančil si s nevěstou. Není divu, že se svatba protáhla až do brzkých ranních hodin. „Bylo to skvělé, protancoval jsem fungl nové boty,“ přiznal tatínek nevěsty. Všichni se shodli, že se veselka vyvedla na výbornou a oba novomanželé jen sršeli štěstím. „Moje očekávání to předčilo na tisíc procent. Těším se, že naše budoucnost bude jedna perfektní, dokonalá jízda,“ prohlásil na závěr Martin.