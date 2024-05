Liberty tvrdí, že uhradila nedoplatky. Podle Stanjury je její plán neudržitelný

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v pondělí uvedl, že ČSSZ vyčíslila nedoplatky na sociálních odvodech a úřad vyzval hutní firmu, aby do osmi dnů částku vyrovnala. Dlužnou sumu ministr ani firma neupřesnili.

„Můžeme potvrdit, že jsme České správě sociálního zabezpečení uhradili příslušné platby,“ uvedl dnes bez bližších podrobností Štěrba. Dodal, že mzdy budou nadále vypláceny obvyklým způsobem. Výplatní termín v Liberty je desátý pracovní den v měsíci. Náklady společnosti na mzdy podle informací v restrukturalizačním plánu činí měsíčně 11,8 milionu eur, tedy v přepočtu kolem 295 milionů korun.

Ostravská huť, která je v problémech od prosince, nyní čeká, zda soud schválí její restrukturalizační plán. Už dříve sdělila, že plán schválila drtivá většina jejích věřitelů a v pátek oznámila, že přistoupila k dalším krokům, jež jsou pro naplnění plánu předběžné restrukturalizace nezbytné. Uvedla, že nadále nepočítá se spoluprací s dosavadním dodavatelem energií Tamehem. Energie chce brát od jiných dodavatelů a z nového energetického komplexu, který vybuduje. Věřitelů firmy je okolo 1 300.

Štěrba v pondělí konstatoval, že během plnění restrukturalizačního plánu a finanční stabilizace podniku se platby mohou krátkodobě zpožďovat. „Určitá část plateb se opozdila kvůli vyšším nárokům na hotovost tak, jak se postupně snažíme zvyšovat výrobu a dostat zaměstnance zpátky do práce. Byť se budeme vždy snažit provádět platby včas, může během plnění restrukturalizačního plánu a finanční stabilizace podniku docházet v určitých momentech ke krátkodobým zpožděním plateb,“ uvedl ke zpoždění plateb Štěrba.

Podle Stanjury plán není realistický

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se naplňují obavy, že plán majitele na záchranu hutní společnosti Liberty Ostrava není realistický. Ministr práce Jurečka chystá pro případ potřeby sociální pomoc. Česko jedná o možných krocích i s Evropskou komisí. Stanjura to řekl v úterý na tiskové konferenci po jednání vlády. Ministři připomněli, že firma poprvé nezaplatila celé sociální odvody a poprvé také nedodržela splátkový kalendář ke srovnání závazků vůči Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP)

„Bohužel se naplňují naše obavy, že ty plány, které postupně předkládal pan (Sanjeev) Gupta jako majitel, nebyly realistické,“ uvedl Stanjura. Poukázal na nové informace firmy o možném odstavení další koksovny a o pozdějším obnovení výroby. „To samotné porušuje tu dohodu, kterou někteří věřitelé odsouhlasili. Utvrzujeme se v tom, že jejich plány nejsou reálné. Sliby, které postupně učinili, nejsou dodržovány. To řešení je pořád v nedohlednu,“ uvedl ministr financí.

Podle Jurečky není moc prostor hledat s firmou společné řešení. „Byl by určitě jiný přístup a jiné hledání možného řešení a forem spolupráce, kdyby tady byl vlastník, který předkládá plány reálné, realizovatelné, a když něco řekne, tak to taky platí. Tady vidíme víc než půl roku setrvalé porušování vlastních závazků, cílů, nenaplněných přislíbených věcí. Nikam se to pozitivně neubírá,“ řekl Jurečka.

Stanjura dodal, že s vedením EGAP nyní zvažuje „všechny možné kroky k ochraně peněz daňových poplatníků“. Uvedl také, že Jurečka se svým týmem připravuje případné kroky, pokud by byla potřeba „širší pomoc v sociální oblasti“. „Klíčový úkol je ochránit zaměstnance a pokud možno udělat takové kroky, aby se podařilo zachránit podstatnou část výroby,“ řekl šéf státní pokladny.

Ministr financí také poukázal na to, že vlastník má ocelárny třeba v Maďarsku či Rumunsku. Zmínil podezření, že část emisních povolenek z Česka skončila v jiných majitelových závodech v Evropě. Podle Stanjury tak ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) požádal Evropskou komisi o součinnost. „Jestli tyto velmi diskutabilní obchodní praktiky uplatňuje pan Gupta jen v ČR nebo i v jiných státech a zda by nebyla namístě nějaká reakce Evropské komise, která mimochodem dala souhlas k té akvizici Liberty panem Guptou,“ řekl Stanjura.

I s dceřinými firmami má Liberty Ostrava podle údajů firmy 5 100 zaměstnanců. V polovině dubna firma uváděla, že v práci je více než 1 700 lidí. Nyní jich ale podle odborů pracuje méně. Liberty Ostrava je od loňska v problémech. Už delší dobu má potíže platit závazky a od prosince, kdy jí Tameh Czech zastavil dodávky energií, většina jejích provozů stojí. Od té doby je doma také většina zaměstnanců.