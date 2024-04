Účast v Miss 2005? Chtěla jsem auto a nenáviděla Královou, říká Hanychová

Zakladatel Miss Československa, později Miss ČR, Miloš Zapletal, svolal sjezd Miss po pětatřiceti letech. V soutěži krásy jste se objevila v roce 2005. Jaké bylo setkání s ostatními modelkami po dlouhé době?

Ano, byl to rok 2005 a já jsem se umístila na třetím místě. Setkání bylo úžasné. Jsem nadšená, opravdu moc jsem se na to těšila. Pozvánka mi přišla dva měsíce předem. Ohlásila jsem doma, že to bude můj večer a moc jsem se těšila, až uvidím ostatní holky.

Po letech jsme na srazu Miss mohli vidět například Ivanu Christovou, Renátu Goreckou... Stále vypadají skvěle.

Je to super. Doufám, že budu taky taková.

Jak moc tehdy v roce 2005 participovala vaše maminka Veronika Žilková na vaší účasti v Miss?

Vůbec nijak. Ona to vůbec nevěděla, že jsem se hlásila. Já jsem se přihlásila, protože jsem měla rozbité auto a doufala jsem, že vyhraji nové. To byl můj důvod jít na Miss. Máma se to dozvěděla až když jsem byla v semifinále. Pamatuji si, že jsem v Miss tehdy byla s Luckou Královou a k smrti jsme se nenáviděly. Dneska jsme ale přišly spolu a jsou z nás po letech kámošky, které si volají. Je skvělé, jak Miss lidi propojuje a spojuje. Vysvětlily jsme si pár věcí a je to úžasné.

V soutěži krásy Miss České republiky 2005 se tehdy devatenáctiletá Agáta Hanychová umístila na třetím místě.

Kdy u vás přišlo to pomyslné zmoudření a rozhodnutí, že už nebudete vůči některým lidem zbytečně nepřátelská?

Nepřátelská jsem byla po Miss, to mi bylo devatenáct let. (smích) Nevím, co se později stalo. Asi jsem dospěla.

Jak moc vás změnily vaše děti?

Strašně moc. Samozřejmě děti, ale i to, co si člověk odžije, kolik životních příběhů pokazí a nepokazí. Život se se mnou úplně nemazlil, si myslím.

Občas spolu točíme „outfit check“, tak co máte dnes na sobě?

Dnes mě oblékala moje ségra Kordula. Říkaly jsme si, že když je to ta Misska, všechny holky tu budou jako Barbie. A já jsem tedy trochu rozčílená, že to tak není. Je to takové sofistikované, takže nic. Já mám černé šaty mojí ségry, které stály 450 korun. K tomu mám pásek a dneska jsem si koupila nové boty. Nevím, jestli k tomu úplně jdou, ale prý je mám ukázat.

Ale pozor, to je Chanel!

Ale jsou to brikety. A já si myslím, že brikety už se nenosí. Ale právě se prý naopak teď hrozně nosí, to mi řekli v Chanelu. Takže já jsem možná poprvé „in“. Tedy alespoň od kotníků dolů. Nehodnoťte mě, prosím.

Móda konce devadesátek je teď hodně in. Když projdete svůj šatník, jsou tam ještě některé z těch kousků?

Já nic nevyhazuji, takže tam najdu i svoje zvonáče. To se nosilo, ne? Také mrkváče a kraťasy.

A minisukně...

Minisukně by byla k těmhle botám ideální. To je super nápad na outfit. To si vezmu příště.

Agáta Hanychová (Setkání k 35. výročí Miss Československo, Praha, 10. dubna 2024)

Když zvážníme, dovedete si vůbec ještě v dnešní době představit ráno, kdy se probudíte a neprohlížíte hned, co se o vás kde píše na internetu?

Na sto procent. Já to neotvírám. Protože kdybych to dělala, tak už tady nejsem. (smích) Tak jsem mrtvá.

Co to s vámi vnitřně dělá? Když nakupujete v supermarketu, podíváte se na stojany s tiskem a vidíte se na titulních stranách časopisů a bulváru?

Tam kam chodím nakupovat mají ty noviny u pokladny sedmičky. A já chodím k jedničce. Dávám si odstup.

Jste ochotna se vyjádřit k tomu, co se teď děje kolem vás a vašeho expartnera Jaromíra Soukupa?

Vyjadřuji se k tomu na sociální síti HeroHero, kde mám svůj „pokec“ s kámoškou Ornellou Koktovou. Začaly jsme to točit kvůli tomu, že jsme na sebe neměly nikdy čas. Tak jsem řekla, že budeme dělat něco, na čem bychom mohly i něco vydělat. Donutí nás to, vymezit si ten čas jenom pro nás dvě. Ornella i já máme obě tři děti a bylo to hrozně těžký. Takhle vznikl náš pořad, kde říkám všechno bez jakékoliv cenzury. Protože tam to nemůže nikdo cenzurovat. Tedy kromě Ornelly!

Kolik peněz si mají připravit zájemci, kteří si vás chtějí poslechnout?

Je to 6 eur, tedy plus mínus 150 korun. Ty peníze z toho nejdou jen nám. V poslední době jsme tam hodně řešily matky, které prochází různými soudy. Vlastně můj příběh. Rozhodly jsme se, že každý měsíc vybereme nějakou ženu, které dáme určitou část našeho honoráře. Pojedeme s ní a nakoupíme jí přesně to, co potřebuje. Nebudeme to dělat přes žádnou charitu, bude to konkrétně pro ty jednotlivé lidi.

To je chvályhodné.

Já to neříkám, aby mě někdo chválil. Nám to přijde dobrý. Ženy ženám.