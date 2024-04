Sebeuspokojování mi pomáhá cítit se dobře ve svém těle, říká Billie Eilish

„Bude to asi moc informací najednou, ale ta radost ze sebeuspokojování je obrovskou částí mého života a hodně mi to pomáhá. Lidé by rozhodně měli více masturbovat. Jako někdo, kdo se potýkal s extrémními tělesnými problémy a dysmorfiií, to můžu jen doporučit,“ říká zpěvačka.

V rozhovoru pro časopis Rolling Stone zdůraznila, že ji baví masturbovat před zrcadlem. Je to prý nejlepší způsob, jak se propojit se svým vlastním tělem. „Dělám to z části i proto, že je to vzrušující, ale také mi to dává hluboké spojení se sebou samou, s mým tělem, pocit sebelásky, který jsem nikdy nezažila,“ prozradila.

„Naučila jsem se, že dívat se sama na sebe, když si to dělám, je obrovskou pomocí při sebelásce. Přijímám tak sebe, cítím se lépe a pohodlně. Moje zkušenost z ženského pohledu je zvláštní. Přijde mi, že lidem je nepříjemné a divné o tom mluvit, když se ženy cítí dobře ve své sexualitě a mluví o tom. Je to taková věc, na kterou se lidé divně tváří, a to by se podle mě mělo změnit,“ prohlásila držitelka dvou Oscarů za nejlepší filmovou píseň pro písně k filmům Není čas zemřít a Barbie.

Billie Eilish loni odhalila, že se považuje za queer osobu, tedy za někoho, kdo nemá heterosexuální orientaci nebo takzvanou cisgenderovou identitu. „Do holek jsem byla zamilovaná celý život, jen jsem to nechápala. Až do minulého roku jsem si neuvědomovala, že chci svůj obličej ve vagíně,“ vysvětlila zpěvačka.

Billie Eilish ve videoklipu k singlu Lost Cause

Zpěvačka před několika lety promluvila i o tom, že jí byl v dětství diagnostikován Tourettův syndrom. Ten se prý v jejím případě projevuje například škubáním hlavy do strany a nebo mírným vypoulením očí. To však dokáže díky osvědčeným technikám potlačovat.

Billie Eilish je dcerou herečky Maggie Bairdové a herce Patricka O’Connella. Hudbě se věnuje od jedenácti let, kdy začala zpívat ve sboru. Průlomový singl Ocean Eyes, který pro Eilish napsal její bratr Finneas, vydala v roce 2016. Její nejúspěšnější píseň Bad Guy má na YouTube 1,2 miliardu přehrání. Díky této skladbě se Billie Eilish stala první hudebnicí narozenou v novém tisíciletí, která zdolala vrchol americké hitparády.