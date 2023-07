Online šikana bolí, říká zpěvačka Billie Eilish. Lidé kritizují její vzhled

V roce 2019 se Billie Eilish svěřila, že volné oblečení nosí právě proto, aby se vyhnula komentářům ohledně postavy. „Nepotřebuju, aby o mně svět věděl všechno. Proto nosím tak velké, „vytahané“ oblečení – když nikdo nevidí, co je pod ním, nemá na čem zakládat svůj názor,“ říká v reklamě pro značku Calvin Klein. „Nikdo nemůže řešit, jestli jsem plnoštíhlá, štíhloplná, jestli mám velký zadek, nebo ne. Protože to jednoduše netuší.“

V lednu pak zpěvačka v jednom z rozhovorů přiznala, že s přijetím své postavy a těla měla v minulosti velké problémy. „V dospívání jsem se hrozně nesnášela a takové ty kraviny,“ řekla držitelka ceny Grammy.

„Spousta těch pocitů vycházela z mého vzteku vůči vlastnímu tělu, za to, jakou bolest mi působí a o co všechno jsem kvůli němu přišla. Jako by si ze mě moje vlastní tělo někdy dělalo blázny,“ svěřila se s tím, že kdyby se o ní mluvilo tak jako nyní v době, kdy jí bylo například jedenáct let, asi by nedokázala ani existovat.

Billie Eilish v civilu (Los Angeles, 11. října 2020)

Skutečnosti, že online debaty a neustálé rozebírání její postavy zřejmě nikdy neustanou, si je prý dobře vědoma. Naučila se prý postupně „nepotápět se příliš hluboko do komentářů na sociálních sítích“. Pokud se jí někdo přece jen svým komentářem dotkne, odreagovává se pak podle svých slov dlouhými koupelemi, hraním her na telefonu a trávením času s přáteli, příbuznými a psy.

V rozhovoru pro magazín British Vogue Eilish popsala, že už si dokázala vybudovat jistou odolnost vůči tomu, co o ní říkají ostatní. „Mám se ráda mnohem víc než dřív a taky mě teď zajímají mnohem víc moje pocity než pocity ostatních lidí,“ poznamenává na adresu vtipálků ze sociálních sítí. „Ale musím přiznat, že i když jsou to většinou hovadiny, online šikana člověka dokáže pořádně zabolet,“ dodává.

Billie Eilish je dcerou herečky Maggie Bairdové a herce Patricka O’Connella. Hudbě se věnuje od svých jedenácti let, kdy začala zpívat ve sboru. Průlomový singl Ocean Eyes, který pro Eilish napsal její bratr Finneas, vydala v roce 2016.

V roce 2019 se svěřila s tím, že trpí spánkovou paralýzou a už v dětství jí byl diagnostikován Tourettův syndrom. Promluvila i o tom, že kvůli stalkerům ji doma v noci musí hlídat bodyguardi.