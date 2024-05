Jeden za šest, dva za deset. Překupníci ošidili na hokejovém MS už stovky lidí

Petr pořídil každou vstupenku – soudě podle ceny na nich uvedené – za 2 390 korun. Systém je jednoduchý: zaplatíš – riskuješ. Protože jde jen o vytištěné vstupenky bez jakýchkoliv ochranných prvků, které dorazily kupujícímu do e-mailu, není jistota, že jednu a tu samou vstupenku Petr neprodal už několikrát jiným lidem. A ani není jistota, že je to originální vstupenka a QR kód na ní bude fungovat.

Od pátku, kdy mistrovství začalo, už policii nahlásilo podvod se vstupenkami 250 lidí. Škoda jde do statisíců, ve skutečnosti ale bude podvedených fanoušků mnohem více. Většina lidí, když zjistí, že mají neplatné vstupenky, naštvaně od vstupu odchází a s policií případ neřeší.

„Je to každého byznys. Jestli chceš, tak ber, jestli ne, tak ne. Mně je to fuk. Někdo to koupí,“ ušklíbne se prodejce Petr a jen prstem poklepe na desky s logem jedné české banky, v nichž lístky má.