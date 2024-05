Dvacet let dotací z EU. Přinesly zločiny, ale i vlaky, techniku a splavné řeky

Kvůli frekventované lodní dopravě se značné úpravy dočká i nedaleký železný most, který by měl být v budoucnu částečně zdvihací. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Lázně, které nevznikly a je z nich night club nebo zdvihací most, který se nikdy nezdvihl. Česko za 20 let v EU čerpalo dotace na řadu projektů, po některých zbyla jen pachuť. Jiné ale pomohly - jižní Morava koupila vlastní vlaky, Praha prodloužila metro a Plzeň má technologický park. Redakce iDNES.cz zmapovala, co se v Česku z unijních peněz podařilo a kde se dařilo méně.