Dvacet let v Unii řečí čísel. Češi dominují v kaprech, letí také Erasmus

Dvě dekády po vstupu do Evropské unie je co se týče peněz Česko více než bilion korun v plusu. Z členství však neplynou pouze peněžní benefity, rozvolnil se například vývoz do ostatních zemí, zvýšil se počet cizinců, čeští studenti se díky EU podívali na výměnné pobyty do zahraničí. Redakce iDNES.cz připravila ke kulatému výročí výběr statistik.