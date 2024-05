U nás cyklostezky, v Polsku dálnice. Využít dotace EU jsme vždy nezvládli, říká expert

První květen je už 134 let mezinárodním Svátkem práce. Od pohanských dob také svátkem jara (stavění májek, pálení čarodějnic), a v návaznosti na to začal být později slaven i coby začátek měsíce lásky (líbání pod rozkvetlým stromem). Pro Česko má tohle datum ještě další význam: 1. května 2004 vstoupilo do Evropské unie. Co nám za dvacet let členství v Unii dalo? A co vzalo? A je to pořád stejný elitní spolek, přísahající na svobodu, rovnost, bezpečnost a prosperitu, do něhož jsme tehdy vstupovali? I nad tím se zamýšlí politolog PhDr. Jan Kubáček. | foto: Martin Pekárek