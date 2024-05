Dotace probudily baťovský areál a vyčistily Bečvu, rozhledny se ale rozpadají

Za uplynulých dvacet let od vstupu České republiky do Evropské unie dorazily do Zlínského kraje miliardy korun. MF DNES vybrala projekty s největším dopadem i ty, které naopak vzbudily negativní reakce.