Do evropských voleb jde 24 kandidátů z kraje. Šanci mají zřejmě jen tři

Česká republika má v Bruselu jednadvacet zástupců. Celkem je kandidátních listin třicet. Na nich figuruje 24 jmen ze Zlínského kraje. Ovšem reálnější šanci na zvolení mají zřejmě jenom tři, možná čtyři.

Kromě Kovaříka je to ještě jeho kolega z hnutí Jaroslav Knot z Uherského Hradiště, který je devítkou ANO. Na stejném místě kandidátky SPOLU je Michaela Šojdrová z KDU-ČSL, která bude svoji pozici obhajovat už podruhé. MF DNES oslovila i Marii Zlínskou ze Zlína, která je desítkou SPD. Pokud by uspěli ještě další politici, bylo by to spíše překvapení.

„Bylo by fajn, kdyby lidé k volbám přišli, protože poslední roky ukazují čím dál tím více, že to, co se připravuje a přijímá na úrovni Evropské unie, má přímý dopad na naše každodenní životy. Na to, jak bydlíme, čím jezdíme, kolik platíme za energie i potraviny,“ nastínil Kovařík, který je také hlavním poradcem delegace ANO v Evropském parlamentu.

Na mysli má třeba zákaz spalovacích motorů, emisní povolenky na starší vozy či budovy a další věci. Podle něho by se měla Evropská unie řídit „selským rozumem“ a klást si reálné cíle, jež nebudou ovlivněné jakoukoliv ideologií.

„Byl bych rád, kdybychom se během příštího mandátu i s kolegy, kteří už mají také nějakou znalost prostředí, pustili do toho, jak některé věci začít upravovat či rušit,“ plánuje v případě úspěchu Kovařík.

„Moje ústřední motto kampaně je Stop právním euronesmyslům,“ poznamenal Knot, který působí jako diplomat a byl velvyslancem v Norsku a na Islandu. „Pro mě jako právníka je velkým tématem stále trvající dvojí kvalita potravin, chtěl bych usilovat o to, aby se to sjednotilo a Česká republika se nestala odbytištěm druhého řádu,“ doplnil s tím, že chce bojovat i proti migraci.

To je také jedno z témat kandidátky SPD. „Zajímá mě hlavně migrační a azylová politika na úrovni EU, kterou považuji za sebedestruktivní. O tom mě přesvědčil roční studijní pobyt ve francouzském Nice,“ předestřela Zlínská, která je strojní inženýrkou a dcerou zlínského poslance Vladimíra Zlínského.

Dotace šly na univerzitu i na Velehrad

Podle oslovených kandidátů může mít bruselská politika vliv také na Zlínský kraj, byť spíše nepřímý. A podle Šojdrové, která je z Kroměříže, rozhodně ne negativní. „Hlavní smysl je v tom, že Evropská unie pomáhá České republice budovat infrastrukturu i v regionech vzdálených od Prahy, kde je nižší HDP, kde nejsou takové pracovní příležitosti,“ přiblížila s odkazem na Zlínský kraj.

Šojdrová zdůraznila, že díky štědrým evropským dotacím se ze Zlína stalo univerzitní centrum, velké peníze šly z Bruselu na památky UNESCO do Kroměříže či do poutního areálu na Velehradě.

„Jde o to, aby Česká republika dál zůstala příjemcem prostředků z kohezní politiky, tedy strukturálních fondů,“ poznamenala Šojdrová, která kandiduje potřetí a podle svých slov i naposledy.

Z pohledu peněz bude důležité nastavení budoucího evropského rozpočtu, který má platit v letech 2028-2034. Schválený by měl být do tří let a podle kandidátů do europarlamentu z kraje tak, aby zohledňoval i potřeby České republiky a Zlínského kraje.

Kraj má aktuálně v Bruselu čtyři zástupce, kromě Kovaříka a Šojdrové ještě Martinu Dlabajovou (ANO) a Stanislava Polčáka (STAN). Oba se však rozhodli, že už nebudou kandidovat. Zlínský kraj si tak oproti posledním pěti letům spíše pohorší, než polepší.

Nejvíce politiků ze Zlínského kraje, a to tři, je na kandidátkách ANO, SPOLU a PRO Jindřicha Rajchla. Za ANO je na 27. místě ještě místostarostka Valašského Meziříčí Yvona Wojaczková.

Kromě Šojdrové se za SPOLU uchází o přízeň voličů na 15. místě lidovec Václav Pláteník z Valašského Meziříčí, který působí jako náměstek na ministerstvu zdravotnictví. Za ODS je na 26. místě Robert Samsonek z Napajedel, který je manažerem v rodinné firmě.

Na kandidátní listině SPD, jež se spojila s Trikolórou, je ještě na 25. pozici bývalý poslanec a šéf krajské stranické buňky ve Zlíně Jaroslav Holík. Na kandidátce Pirátů je na 26. místě Jiří Knotek ze Strání. Jan Ksiazkiewicz z Kunovic je na 27. pozici hnutí STAN. Další lidé z kraje jsou na kandidátních listinách mimoparlamentních stran.