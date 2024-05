ANO vytáhlo na europarlament. Dostálová slibuje podívat se na Green Deal

ANO nezahájilo kampaň jako veřejný mítink pro občany, ale jako setkání s médii. Před Památníkem se proto sešlo jen několik členů nebo příznivců hnutí, například hejtman Zlínského kraje Radim Holiš nebo poslanec Radek Vondráček. V Evropském parlamentu by hnutí chtělo prosazovat tři hlavní priority.

„Hlavní prioritou je bránit naši suverenitu a bezpečnost, to znamená zachování práva veta. Druhou je soběstačnost nejen České republiky, ale i celé Evropy. Musíme se podívat na zoubek Green Dealu. Některé nesmyslné věci je potřeba revidovat, nebo zrušit,“ prohlásila Dostálová.

Hnutí chce také chránit životní prostředí a zabývat se migračním paktem, který je podle lídryně schválený proti zájmům České republiky a její bezpečnosti. „Chceme řešit efektivní ochranu hranic, boj s pašeráky a vyjednávání s třetími zeměmi, aby se uprchlík na půdu Unie vůbec nedostal. A poslední priorita je výzva Evropě, aby nechala lidi žít. Podíváme se i na emisní povolenky pro domácnosti, aby našim občanům nikdo nediktoval, v čem mají jezdit, jak mají topit, v čem mohou bydlet nebo co mohou jíst,“ konstatovala Dostálová.

Na oficiálním zahájení kampaně nechyběl předseda hnutí Andrej Babiš, který vyzval občany, aby přišli k volbám. „Tentokrát jsou skutečně, skutečně extrémně důležité. Jsme na prahu okamžiku, kdy se rozhoduje o budoucnosti Evropské unie i České republiky,“ sdělil Babiš.

„Je symbolické, že naši předvolební kampaň zahajujeme ve Zlíně, městě spojeném s průmyslem a inovacemi, s Tomášem Baťou, který byl nejen úspěšný podnikatel a politik, ale také velký vizionář a vlastenec. Baťův příběh je inspirací pro podnikatele, politiky i občany,“ doplnil.

Podle agentury STEM/MARK by na začátku dubna zvítězilo v eurovolbách hnutí ANO s 27,5 procenta hlasů, druhá by byla koalice SPOLU. Piráty by volilo okolo 10 procent lidí, zhruba stejný výsledek přisoudil průzkum i hnutí STAN a také SPD, která kandiduje v koalici s Trikolórou.