Proti euru, Green Dealu i migračnímu paktu. Co říkají eurolídři před volbami

V otázce eura je většina z osmi lídrů jednoznačně proti. O přijetí společné měny, ke kterému se Česko zavázalo při vstupu do EU, otevřeně mluví v podstatě pouze Piráti a Starostové. „Jsem pro přijetí eura. Nechceme ho přijímat zítra, ale v době, kdy to pro nás bude výhodné. Ideálně do roku 2030,“ nastínila lídryně STAN Danuše Nerudová. Kandidát SPD Petr Mach je pak sice razantně proti, občany by to ale nechal rozhodnout v referendu.

Green Deal měl správnou myšlenku, ale dopadlo to katastrofálně. Pro nás je zásadní, aby se Green Deal vrátil na začátek. Na to se musí zaměřit nový Evropský parlament, protože se to zvrhlo k zelenému fanatismu. Klára Dostálová lídryně za ANO