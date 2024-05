České voliče k evropským volbám žene protest proti vládě, ukázal průzkum

Jako nejčastější důvod pro účast v červnových volbách do Evropského parlamentu je pro české voliče snaha vyjádřit názor na současnou vládu. Vyplývá to z výsledků dubnového průzkumu agentury Ipsos. O volby do EP se podle průzkumu zajímá zhruba šest z deseti Čechů. K urnám by podle agentury mohla 7. a 8. června přijít zhruba třetina voličů.