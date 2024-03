Průzkum k eurovolbám: ANO posiluje, koalice SPOLU by mohla mandáty ztratit

Za dva a půl měsíce Česko čekají první volby tohoto roku. Češi si budou vybírat nové zastoupení v Evropském parlamentu. Volby se konají druhý víkend v červnu a strany svedou souboj o 21 křesel.

Jak ukázal první letošní průzkum, který si zadala televize Euronews, v Česku si podle šetření udržuje náskok hnutí ANO. To by si oproti současným pěti europoslancům mohlo polepšit na celkem devět křesel. Kandidátku ANO povede exministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Koalice SPOLU by naopak podle šetření, které se konalo na přelomu února a března, nemusela dosáhnout na osm mandátů, na které cílí. Pro koalici, která po dlouhém váhání nakonec zvolila společnou kandidátku, postavenou na půdorysu vládní koalice stran ODS, TOP 09 a lidovců, by to mohl být poměrně neúspěch.

Občanští demokraté mají v tuto chvíli v parlamentu v Bruselu čtyři své zástupce, podle modelu agentury Ipsos by ve volbách mohli obhájit jen křesla tři. V Evropské lidové straně (EPP), jejíž součástí je KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, sedí nyní pět českých europoslanců. V dalším volebním období by si podle průzkumu mohli udržet jen tři mandáty.

Čelo společné kandidátky SPOLU vybojovala nejsilnější vládní strana ODS. V červnu ji tak do voleb povede europoslanec Alexandr Vondra. Občanští demokraté by mohli díky své silné pozici na kandidátce profitovat i u voleb. „ODS by podle mého soudu mohla očekávat v eurovolbách podobný výsledek, ať už je součástí koalice SPOLU, nebo by kandidovala samostatně,“ komentuje volební model zástupce ředitele institutu Europeum Viktor Daněk.

„Společný postup především snižuje riziko, že by na mandát nedosáhla KDU-ČSL. Za oběť společné kandidátky v tomto případě naopak považuji TOP 09, protože její vyhraněně proevropští voliči budou zvažovat, zda nedat svůj hlas raději jednoznačně pro-unijně orientovaným Starostům nebo Pirátům,“ hodnotí Daněk.

„Bohatá nevěsta“

A že u Starostů a nezávislých, kteří vsadili na duo bývalé kandidátky na prezidentku Danuši Nerudovou a Jana Farského, to vypadá, že by si mohli oproti svému nynějšímu jednomu křeslu o několik dalších polepšit, ukazuje i aktuální průzkum.

Podle expertů by Starostové mohli svým úspěchem ještě překvapit. „Starostové mají šanci vysát proevropské voliče zejména od TOP 09 a také část voličů vládní pětikoalice, která není s působením kabinetu Petra Fialy spokojená a současně se nechce přiklonit na stranu Andreje Babiše. Po volbách se tak STAN může stát bohatou nevěstou,“ poukazuje Daněk.

Podobně se to potvrzuje i v případě Pirátů. Těm průzkum odhaduje, že by mohli získat 11 procent. Lídrem kandidátky je europoslanec Marcel Kolaja, stejně jako i v roce 2019 v minulých volbách. Piráti obhajují tři křesla a podle průzkumu by mohli uspět.

Své dva mandáty by si mohla udržet i SPD, která se spojila s Trikolorou. Do voleb toto spojení vede bývaly europoslanec a expředseda Svobodných Petr Mach. Obhájit své místo má šanci i předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.

Zda se Konečná stane europoslankyní i potřetí, není podle odborníků tak jisté. „Průzkum možná až překvapivě vysokou naději dává Kateřině Konečné a KSČM na znovuzvolení. Komunisté se dlouhodobě potýkají s tím, že jim vymírají voliči,“ poukazuje Daněk.

Nakonec rozhodne účast

Podle politologa Petra Kanioka se ale preference voličů ještě mohou během více jak dvou měsíců, které do voleb zbývají, proměnit. „Nezačala ještě horká fáze kampaně, takže komentovat nyní cokoliv směrem k možným výsledkům a ziskům mandátů je dost ošidné. Kandidáti ještě nejsou příliš vidět, mluví se o nich prakticky jen v médiích, sami aktivně nevystupují – jejich vliv ve smyslu, že třeba paní Nerudová je tahák, kdežto pan Vondra propadák, zatím nelze vůbec odhadovat,“ míní Petr Kaniok, profesor Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií z Masarykovy univerzity v Brně.

Záležet bude podle něj také na tom, kolik voličů se nakonec rozhodne k volebním urnám v červnu přijít. Podle odhadu by k volbám mohlo dorazit třicet procent voličů. „Velký vliv bude mít volební účast, tedy komu se koho podaří mobilizovat. To podle mě nakonec sehraje větší roli, než postavy jednotlivých lídrů a političek na čelních místech kandidátních listin,“ doplňuje Kaniok.