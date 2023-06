„Ať jde ODS do eurovoleb sama.“ Jan Zahradil o budoucnosti své i Evropské unie

Při oznámení, že už nebudete kandidovat do Evropského parlamentu a končíte ve vedení ODS, jste řekl, že to vaši kolegové věděli rok a Petr Fiala půl roku. Neměl jste nejprve informovat předsedu strany?

No, tak my jsme se nejprve chtěli dohodnout s kolegy z Evropského parlamentu, aby si podle toho mohli nastavit plány. Už tehdy jsem měl záměr, že se vystřídám ve vedení ODS s Veronikou Vrecionovou. Protože Saša Vondra je místopředseda strany, ale ona bude mít coby členka vedení ODS z pozice předsedkyně klubu v europarlamentu jednodušší primárky.

Ale i z hlediska prosazování toho, aby ODS do Evropského parlamentu kandidovala sama, a ne v koalici SPOLU. No, a v určitém momentě jsem si řekl, že to musím říct i Fialovi. S uznáním kvituji, že to nikdo nevykecal. Musím ocenit Petra Fialu, že to neřekl ani nikomu z předsednictva.